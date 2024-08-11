Украинцам продавали поддельные водительские права: как отличить фальшивку

Мошенники продают украинцам поддельные водительские удостоверения. Дельцы предлагают получить документ по почте и без сдачи экзаменов, что невозможно для оригинального документа. Кроме того, такие права не отображаются в приложении Дія.

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Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, аферисты общались в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp от имени Софии Бойко. Чтобы заручиться доверием жертв, они предоставляли сделанные в фоторедакторах изображения служебного бейджа, айдентики и цвета сервисных центров МВД.

"Чаще всего преступники используют фотографии, сделанные в 2016 году на открытии сервисного центра МВД в городе Северодонецк Луганской области. Девушка на фото – это бывшая сотрудница структуры Главного сервисного центра МВД, не имеет никакого отношения к фейковому администратору и никогда в прошлом не занимала такую должность. Она уже долгое время находится за границей. Ее настоящее имя и фамилия не София Бойко", – сообщил заместитель начальника регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киеве Александр Бойко.

Он добавил, что на этот счет уже было сформировано и подано заявление в полицию. Следует учитывать, что подделка и использование заведомо поддельных документов является нарушением статьи 358 Уголовного кодекса, за что предусматривается наказание в виде штрафа или до двух лет лишения свободы.

Как получить водительские права

В МВД подчеркнули, что получить впервые водительское удостоверение можно исключительно лично под подпись после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение не направляется адресно и тем более за границу.

Администраторы сервисных центров МВД не общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, Whatsapp. А оплата услуг производится исключительно на реквизиты Главного сервисного центра МВД и ориентировочно составляет 515 грн.

Фейковые водительские удостоверения можно отличить по тому, что они не отображаются в официальных реестрах МВД и приложения Дія. Восстановить или обменять водительское удостоверение возможно по обращению в сервисный центр МВД или онлайн в Кабинете водителя или в мобильном приложении Действие.

Как уже сообщал OBOZ.UA, именно для борьбы с подделками Министерство внутренних дел изменило дизайн водительские права. Документы нового образца можно получить, по желанию обменив на старые. Они содержат дополнительные элементы защиты:

маркировочный элемент из трех букв и шести цифр;

QR-код в правом нижнем углу.

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