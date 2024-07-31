Заденет всех автомобилистов: в Украине изменили водительские удостоверения

Министерство внутренних дел начнет выдавать украинцам водительские удостоверения нового образца. Они будут лучше защищены от подделки. Документы старого образца можно менять только по желанию – они останутся действительными до конца их действия.

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Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Обновленные права украинцы смогут получить с 1 августа.

"Удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданные ранее, остаются действительными. По желанию граждане могут обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и обменять их на новые образцы бланков", – сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

На такой шаг МВД пошло, по его словам, из-за того, что бланки нового образца будут иметь дополнительные элементы защиты:

маркировочный элемент из трех букв и шести цифр;

QR-код в правом нижнем углу.

QR-код содержит ссылку на соответствующий электронный сервис на официальном сайте Главного сервисного центра МВД. На платформе можно проверить сведения, внесенные в бланк свидетельства, и подтвердить его подлинность.

Также Рудик рассказал о сотрудничестве Главного сервисного центра МВД с Киберполицией по противодействию изготовлению фальшивых документов. Он призвал украинцев не пользоваться услугами мошенников и не покупать фальшивые документы.

"Мониторируем социальные сети, довольно часто граждане самостоятельно нам сообщают о фейковых ресурсах, которые предлагают купить водительские документы. Так что все обнаруженные ссылки и объявления о поддельных документах мы направляем в Киберполицию, которая отрабатывает полученные данные", – заявил он.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы за рубежом могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 27 странах Европы – 11 марта добавилось еще 5 стран. Услуга обойдется в 1500 грн.

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