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Заденет всех автомобилистов: в Украине изменили водительские удостоверения

Станислав Кожемякин
Личные финансы
1 минута
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В Украине будут выдавать водительские удостоверения нового образца

Министерство внутренних дел начнет выдавать украинцам водительские удостоверения нового образца. Они будут лучше защищены от подделки. Документы старого образца можно менять только по желанию – они останутся действительными до конца их действия.

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Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Обновленные права украинцы смогут получить с 1 августа.

"Удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданные ранее, остаются действительными. По желанию граждане могут обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и обменять их на новые образцы бланков", – сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

На такой шаг МВД пошло, по его словам, из-за того, что бланки нового образца будут иметь дополнительные элементы защиты:

  • маркировочный элемент из трех букв и шести цифр;
  • QR-код в правом нижнем углу.

QR-код содержит ссылку на соответствующий электронный сервис на официальном сайте Главного сервисного центра МВД. На платформе можно проверить сведения, внесенные в бланк свидетельства, и подтвердить его подлинность.

Также Рудик рассказал о сотрудничестве Главного сервисного центра МВД с Киберполицией по противодействию изготовлению фальшивых документов. Он призвал украинцев не пользоваться услугами мошенников и не покупать фальшивые документы.

"Мониторируем социальные сети, довольно часто граждане самостоятельно нам сообщают о фейковых ресурсах, которые предлагают купить водительские документы. Так что все обнаруженные ссылки и объявления о поддельных документах мы направляем в Киберполицию, которая отрабатывает полученные данные", – заявил он.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы за рубежом могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 27 странах Европы – 11 марта добавилось еще 5 стран. Услуга обойдется в 1500 грн.

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