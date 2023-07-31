Украинцам придется пополнять мобильные счета по-новому: правила заработают уже с 1 августа

В Украине уже завтра, с 1 августа, в терминалах отменят возможность пополнять мобильные счета наличными без авторизации. В одних терминалах придется вводить свой номер телефона, в других – подтверждать операции с помощью банковской карты, Дії. То же правило касается и пополнения банковских карт.

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О новых требованиях к внесению средств на мобильный счет сообщили в Vodafone и "Киевстаре". При пополнении счета у Vodafone на указанный телефонный номер должен прийти одноразовый пароль, который нужно будет ввести в терминале.

Пароль может поступить в SMS, в мессенджере или с помощью телефонного звонка. "С августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными с помощью платежных устройств плательщики должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети", – отметили в Vodafone.

Аналогичные правила будут действовать и в фирменных терминалах "Киевстар". Однако если пополнять счет в другой сети платежных устройств, требования к авторизации могут отличаться. Например, может потребоваться использование данных банковской карты или приложения Дія.

Однако это не означает, что украинцы не смогут пополнить чужой счет мобильного. Так, если в "Киевстаре" пополняется счет другого лица, нужно:

ввести номер телефона абонента, в пользу которого осуществляется платеж;

при запросе идентификации ввести номер телефона того, кто платит;

на второй номер поступит звонок: нужно ввести последние четыре цифры номера; также код может прийти в виде текстового сообщения;

внести сумму, на которую пополняется первый телефонный номер (счет абонента).

Новые правила касаются не только пополнения мобильного

Банковская система борется с серыми доходами, грязной наличкой, и с каждым годом требования к клиентам ужесточаются. До 1 августа пополнить свою или чужую карту наличкой можно было без какой-либо авторизации при условии платежа до 5 тыс. грн (лимит ввели еще в 2020-м). Теперь же, с августа, украинцы вообще не смогут проводить платежи без авторизации.

Требования проверять (верифицировать) клиентов установил Нацбанк. "Для верификации достаточно считывания номера карты (через NFC или с магнитной полосы). Если карта физически не контактирует с терминалом, банк может использовать для верификации клиента (а также для аутентификации перед началом сеанса обслуживания) ввод ПИН-кода, использование ОТР (одноразового пароля. – Ред.), считывание QR-кода мобильным приложением банка и т.д.", – объясняли в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, также НБУ частично изменяет кредитные правила. В частности, Нацбанк планирует ограничить ставки по микрокредитам. Следующим шагом регулятора может стать установление дополнительных требований к оценке платежеспособности заемщика со стороны МФО (микрофинансовые организации).

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