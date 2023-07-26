В Украине изменяют кредитные правила: в НБУ раскрыли детали

Нацбанк планирует ограничить ставки по микрокредитам. Следующим шагом регулятора может стать установление дополнительных требований к оценке платежеспособности заемщика со стороны МФО (макрофинансовые организации).

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Об этом рассказала начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук в ходе Ukrainian Credit Conference. По ее словам, в Нацбанке рассчитывают, что снижение ставки по микрокредитам приведет к уменьшению доли нерабочих кредитов.

"Сами МФО будут обращать больше внимания на платежеспособность своих клиентов, будут перестраивать свои скоринговые модели так, чтобы риски невозврата кредита свести к минимуму", – цитирует Лобайчук издание "Минфин".

Специалист надеется, что с новыми ограничениями практика выдавать 40 кредитов неплатежеспособному заемщику, потому что у него есть родственники, которые, если на них нажать, все заплатят, уйдет в прошлое.

Так, по словам Лобайчук, следующим шагом Национального банка может стать установление дополнительных требований к оценке платежеспособности заемщика со стороны МФО.

Ранее сообщалось, что в Украине за первый квартал на 37% взлетело количество выданных микрокредитов. Ухудшение финансового положения украинцев – секрет успеха микрофинансовых организаций.

Однако клиентов таких компаний ждет неприятный сюрприз: реальная годовая процентная ставка достигает сотен тысяч процентов, должники очень быстро оказываются в долговой яме.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине планируется существенно изменить правила выдачи микрокредитов – т. н. быстрых кредитов или денег до зарплаты. В первую очередь предлагается запретить космические ставки более 1000% годовых, а также сделать невозможным дополнительные платежи по таким займам.

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