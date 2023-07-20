Новые банковские правила с августа: у кого больше не получится пополнить карту

В Украине с 1 августа в терминалах отменят возможность пополнять карты без авторизации. В некоторых банкоматах придется вводить свой номер телефона, в других – подтверждать операции с помощью банковской карты, Дії.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL."Для всех операций в терминале, кроме пополнения мобильного из экспресс-панели и получения ссылок для загрузки мобильных приложений, потребуется авторизация клиента с 1 августа", – рассказали OBOZREVATEL в ПриватБанке.

В Monobank говорят, что пополнять карту без комиссии можно в отделениях А-Банка и Универсал Банка. При этом до августа все еще есть возможность без авторизации пополнить карту на 5 тыс. грн (не может быть больше 4 транзакций в сутки) в City24 и на такую же сумму – в EasyPay.

"Без авторизации – 5000 грн в сутки, через NFC/Дія – 29 999 грн в сутки", – пояснили в Monobank. Таким образом, уже с 1 августа вам придется либо проходить авторизацию в Дії, либо, если пополняете в терминале своего банка, использовать свою карту, финансовый номер телефона.

В банках отмечают: последнее время никаких обновлений в работах терминалов не было. По закону банк сам может определять максимальную сумму пополнения карты наличкой, однако она не может превышать 400 тыс. грн (иначе необходимо предоставлять документы, подтверждающие легальное происхождение средств). Украинские банки в большинстве устанавливают ограничения на уровне от 30 тыс. до 150 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что банки блокируют даже пенсионные счета украинцев. Это может произойти из-за долгов.

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