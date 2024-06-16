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Украинцы с детьми получат деньги от государства: сколько платят за первого ребенка

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
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Украинцы, ставшие родителями, имеют право на два типа выплат от государства

Несмотря на войну, в Украине продолжают поддерживать родителей с маленькими детьми. Каждая семья после рождения малыша имеет право на два типа выплат – единовременную помощь и 41 тысячу гривен в виде поддержки, которую выплачивают в течение трех лет.

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Согласно закону "О государственной помощи семьям с детьми", право на помощь предоставляется одному из родителей или опекуну, постоянно проживающему вместе с ребенком. И хотя единовременной помощью распоряжается опекун, эти средства считаются собственностью ребенка.

Государственная помощь при рождении ребенка

Размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Средства выплачиваются в два этапа:

  • единовременная выплата составляет 10 320 гривен;
  • остальная сумма выплачивается в течение 36 месяцев равными частями, то есть по 860 гривен ежемесячно.

Подать заявку на получение помощи можно онлайн или оффлайн. Для этого вам нужно:

  • заполнить заявку через комплексную услугу єМалятко на портале Дія;
  • заполнить заявку в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики;
  • обратиться в орган социальной защиты населения;
  • обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Обращаясь за предоставлением помощи, родители должны подписать соответствующее заявление и собрать пакет необходимых документов. В частности:

  • паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП;
  • справка о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • номер банковского счета для социальных выплат;
  • решение суда об установлении опеки (опекунам);
  • документы, свидетельствующие о рождении ребенка (если ребенок родился за пределами Украины).

Впрочем, существует и ряд случаев, когда государство лишает родителей социальных выплат. Основанием для такого решения может быть:

  • лишение получателя помощи родительских прав;
  • отнятие ребенка без лишения родительских прав;
  • временного устройства ребенка на полное государственное содержание;
  • прекращение опеки или освобождение опекуна от его полномочий по конкретному ребенку;
  • нецелевого использования и необеспечение получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;
  • смерть ребенка или получателя пособия.

"Пакет малыша"

Также семья имеет право получить от государства "пакет малыша", в который входят самые необходимые вещи для младенцев и их мам. Такой бэби-бокс содержит:

  • одежду;
  • пеленки;
  • подгузники;
  • одеяло;
  • матрас;
  • развивающий коврик;
  • игрушки;
  • средства для ухода и гигиены.

"Упаковка малыша" выдается на каждого рожденного ребенка, независимо от материального состояния семьи. Также при желании родители имеют право заменить беби-бокс денежной компенсацией в размере 7689 гривен

Чтобы получить бэби-бокс, нужно обратиться к уполномоченному работнику роддома. Если получить "пакет малыша" в роддоме не удалось, в течение 30 календарных дней нужно:

  • обратиться в управление социальной защиты или ЦНАП;
  • прислать заявление с необходимыми документами по почте в управление социальной защиты райгосадминистрации;
  • воспользоваться услугой єМалятко.

Ранее OBOZ.UA также сообщал, что украинцы, получившие попечительство над детьми-сиротами или лишенными родительской опеки, имеют право на ежемесячную помощь от государства. Размер таких выплат составляет до 11 186 грн в зависимости от возраста ребенка.

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