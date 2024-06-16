Украинцы с детьми получат деньги от государства: сколько платят за первого ребенка
Несмотря на войну, в Украине продолжают поддерживать родителей с маленькими детьми. Каждая семья после рождения малыша имеет право на два типа выплат – единовременную помощь и 41 тысячу гривен в виде поддержки, которую выплачивают в течение трех лет.
Согласно закону "О государственной помощи семьям с детьми", право на помощь предоставляется одному из родителей или опекуну, постоянно проживающему вместе с ребенком. И хотя единовременной помощью распоряжается опекун, эти средства считаются собственностью ребенка.
Государственная помощь при рождении ребенка
Размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Средства выплачиваются в два этапа:
- единовременная выплата составляет 10 320 гривен;
- остальная сумма выплачивается в течение 36 месяцев равными частями, то есть по 860 гривен ежемесячно.
Подать заявку на получение помощи можно онлайн или оффлайн. Для этого вам нужно:
- заполнить заявку через комплексную услугу єМалятко на портале Дія;
- заполнить заявку в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики;
- обратиться в орган социальной защиты населения;
- обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Обращаясь за предоставлением помощи, родители должны подписать соответствующее заявление и собрать пакет необходимых документов. В частности:
- паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП;
- справка о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);
- свидетельство о рождении ребенка;
- номер банковского счета для социальных выплат;
- решение суда об установлении опеки (опекунам);
- документы, свидетельствующие о рождении ребенка (если ребенок родился за пределами Украины).
Впрочем, существует и ряд случаев, когда государство лишает родителей социальных выплат. Основанием для такого решения может быть:
- лишение получателя помощи родительских прав;
- отнятие ребенка без лишения родительских прав;
- временного устройства ребенка на полное государственное содержание;
- прекращение опеки или освобождение опекуна от его полномочий по конкретному ребенку;
- нецелевого использования и необеспечение получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;
- смерть ребенка или получателя пособия.
"Пакет малыша"
Также семья имеет право получить от государства "пакет малыша", в который входят самые необходимые вещи для младенцев и их мам. Такой бэби-бокс содержит:
- одежду;
- пеленки;
- подгузники;
- одеяло;
- матрас;
- развивающий коврик;
- игрушки;
- средства для ухода и гигиены.
"Упаковка малыша" выдается на каждого рожденного ребенка, независимо от материального состояния семьи. Также при желании родители имеют право заменить беби-бокс денежной компенсацией в размере 7689 гривен
Чтобы получить бэби-бокс, нужно обратиться к уполномоченному работнику роддома. Если получить "пакет малыша" в роддоме не удалось, в течение 30 календарных дней нужно:
- обратиться в управление социальной защиты или ЦНАП;
- прислать заявление с необходимыми документами по почте в управление социальной защиты райгосадминистрации;
- воспользоваться услугой єМалятко.
Ранее OBOZ.UA также сообщал, что украинцы, получившие попечительство над детьми-сиротами или лишенными родительской опеки, имеют право на ежемесячную помощь от государства. Размер таких выплат составляет до 11 186 грн в зависимости от возраста ребенка.
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