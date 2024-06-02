Десятки тысяч украинцев стали опекунами: сколько им платит государство

Ежегодно в Украине около 4 тысяч детей остаются без родительской опеки, а после начала полномасштабной российской агрессии эта проблема стала еще более актуальной. При усыновлении или опекунстве таких детей украинцы могут получить выплаты до 11 186 грн.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, в настоящее время в семьях опекунов и попечителей проживает почти 46 тысяч, или три четверти всех детей-сирот и детей без родительской опеки. Государство оказывает таким семьям финансовую поддержку в виде соответствующих выплат.

Размер социальной помощи для опекунов

Размер денежной помощи на детей, над которыми установлена опека, зависит от возраста ребенка и наличия у него инвалидности. В частности:

на детей до 6 лет – 6407,5 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

(2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста); на детей до 6 лет с инвалидностью – 8970,5 грн (3,5 прожиточных минимумов для детей этого возраста);

(3,5 прожиточных минимумов для детей этого возраста); на детей от 6 до 18 лет – 7990 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

(2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста); ребенок с инвалидностью от 6 до 18 лет – 11 186 грн (3,5 прожиточных минимума для детей этого возраста).

Следует учитывать, что хотя средства получает опекун, они предназначены для ребенка. Их можно откладывать на личный счет ребенка, пока он не приобретет права самостоятельно ими распоряжаться, так использовать на его нужды сразу, но в таком случае у опекун будет ежемесячно отчитываться об израсходованных суммах.

Как оформить социальную помощь опекунам?

Попечитель или попечитель получит помощь после того, как предоставит в орган социальной защиты населения по месту жительства необходимые документы:

соответствующее заявление;

копия решения органа опеки и попечительства или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком;

копия свидетельства рождения ребенка;

справка о регистрации места жительства опекуна (попечителя) и ребенка;

справки о месячных размерах пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи, получаемой на ребенка опекун или попечитель;

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что опекуны и попечители входят в категории, имеющие право на первоочередную компенсацию повреждений жилья в результате боевых действий. Для этого им нужно подать заявку в приложении или через портал Дія, открыть счет есть єВідновлення в банке и заполнить форму получения помощи.

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