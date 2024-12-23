Украинцам переписали правила выезда на авто за границу: что будет со старыми страховками

Водителей, планирующих поездки за границу, ожидают значительные изменения в процессе оформления страхования. Главное – планировать оформление полиса заранее, чтобы избежать проблем с пересечением границы. Старые полисы будут оставаться в силе до истечения их срока действия.

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Об этом сообщило Правительство online. С 1 января 2025 года в Украине вступает в силу новый Закон Украины №3720 "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Что будет со старыми страховыми полисами

Все заключенные до 1 января 2025 года договоры международного страхования останутся в силе до истечения срока их действия. Это означает, что водители, которые приобрели полисы по старым правилам, могут не беспокоиться об их действительности даже после введения нового закона. Однако при оформлении новых полисов уже будут применяться новые правила.

Основные изменения, которые вступят в силу с 2025 года

полис действует со следующего дня после оформления: согласно новым правилам, страховой сертификат "Зеленая карточка" начинает действовать только с начала суток, следующих после дня его оформления. Это означает, что водители больше не смогут оформить страховку непосредственно перед выездом за границу и сразу пересечь границу;

электронный формат документов: с 2025 года все страны-члены системы "Зеленая карта" будут признавать электронные сертификаты. Теперь достаточно будет хранить PDF-файл на смартфоне, и распечатывать бумажный вариант больше не нужно;

с 2025 года все страны-члены системы "Зеленая карта" будут признавать электронные сертификаты. Теперь достаточно будет хранить PDF-файл на смартфоне, и распечатывать бумажный вариант больше не нужно; свободное ценообразование: ранее цены на полисы регулировались Моторным транспортным страховым бюро Украины (МТСБУ). С 2025 года страховые компании получат право самостоятельно определять стоимость полисов, учитывая критерии оценки рисков. Это позволит водителям выбирать самые выгодные условия среди разных предложений.

Как это повлияет на пересечение границы

В случае отсутствия действующего сертификата "Зеленая карта" пограничная служба может отказать в пересечении границы. Информация о договоре страхования должна быть внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ. Водителей призывают оформлять страховку заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций, например задержки на границе.

Что такое "Зеленая карта" и как ее оформить

"Зеленая карта" – это международный полис автострахования, обеспечивающий финансовую защиту ответственности водителя за границей в случае ДТП. Он действует в странах, являющихся участниками системы, и гарантирует возмещение ущерба пострадавшим лицам. Для оформления полиса необходимо:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

паспорт или ID-карта;

идентификационный код

Какие цены на "Зеленую карту" действуют сейчас

Тип транспорта 15 дней 3 месяца 6 месяцев 1 год Легковые автомобили 1173 грн 3217 грн 8216 грн 13 041 грн Автобусы 4390 грн 9172 грн 18 345 грн 39 734 грн Грузовые автомобили 2511 грн 6041 грн 13 937 грн 31 115 грн Мотоциклы 478 грн 1081 грн 2347 грн 4347 грн

С 2025 года цены на полисы будут определяться страховыми компаниями. Онлайн-сервисы также станут удобным инструментом для выбора оптимальной страховки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для каждого транспортного средства с украинской регистрацией оформление страхования обязательно. Нарушителей ожидает штраф в размере 425 гривен, а, если по их вине произошло ДТП – еще и перспектива за свой счет компенсировать стоимость ремонта автомобиля пострадавшего.

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