Один документ спасет украинцев от штрафа: что должны иметь при себе автомобилисты

Для каждого транспортного средства с украинской регистрацией оформление страхования обязательно. Нарушителей ожидает штраф в размере 425 гривен, а, если по их вине произошло ДТП – еще и перспектива за свой счет компенсировать стоимость ремонта автомобиля пострадавшего.

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Речь идет именно об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСПГО, или "автоцивилку"). Согласно закону "Об ОСПГО наземных транспортных средств", каждый водитель транспортного средства должен оформить обязательное страхование авто.

Это украинский страховой полис, возмещающий ущерб пострадавшим в ДТП – в 2024 году размер выплаты в случае ДТП составляет:

не более 130 тыс. грн на ремонт автомобиля;

не более 260 тыс. грн, если был причинен вред здоровью водителя.

Когда сумма для возмещения нанесенного ущерба превышает страховые гарантии, виновник аварии покрывает остальные самостоятельно. Впрочем, с 2025 года вступает в силу новый закон, постепенно увеличивающий максимальное страховое возмещение имущества и здоровья до 250 тыс. грн и 500 тыс. грн соответственно.

Страховой полис ОСАГО оформить сразу после регистрации авто – он действует в течение года, или 10-15 дней (стоит дешевле). Сотрудники полиции могут остановить транспортное средство для проверки страхового полиса наравне с другими документами.

В случае отсутствия полиса водителя обяжут уплатить штраф в размере 425 грн, но через 15 суток сумма возрастет до 850 грн. Кроме того, 850 грн штрафа придется заплатить в случае повторного отсутствия страхового полиса. Штраф выписывают в следующих случаях:

"автоцивилки" нет вообще;

ДТП, когда виноват водитель, у которого отсутствует страховка;

полис просроченный.

Следует учитывать и то, что штраф в 450 грн будет угрожать даже владельцам автомобилей, еще не стоящих на постоянном учете и имеющих транзитные (красные) номера. Именно для их перегона оформляется "автоцивилка" на 10-15 дней.

Штрафы не угрожают только владельцам автомобилей на иностранных номерах – на их страховые случаи распространяется действие страхового полиса "Зеленая карта". В странах Европейского Союза минимальные суммы штрафа отличаются, но это не менее 300 евро.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с июля в Украине повысили стоимость полисов "Зеленая карта" на 5%. Это повышение повлияет на все категории транспортных средств, включая легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили и мотоциклы.

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