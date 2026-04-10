Украинцам обещают "пасхальные выплаты" до 5100 грн: Красный Крест предупредил об опасности

Ксения Капустинская
Личные финансы
Сообщения о фейковых выплатах, банковских картах и деньгах. Иллюстрация

В сети перед Пасхой снова распространяется фейковая информация о якобы "благотворительных пасхальных наборах" с денежной помощью от украинского Красного Креста совместно с Rozetka. Пользователям обещают выплаты в размере от 1900 до 5100 грн, однако организация официально заявляет – это мошенническая схема.

Об этом говорится в сообщении Красного Креста Украины. Также, по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, злоумышленники делают акцент на людях, которые якобы "не получили помощь в прошлом году". Это делается, чтобы повысить доверие к фейковым объявлениям.

Как выглядит фейковое объявление

В Красном Кресте Украины отметили, что не имеют никакого отношения к этой инициативе. Вся информация о гуманитарной помощи публикуется исключительно через официальные каналы коммуникации, а подобные "акции" являются вымышленными.

Как работает схема

Мошенники распространяют сообщения в соцсетях и мессенджерах, добавляя ссылки на фишинговые сайты или подозрительные Telegram-каналы. Там пользователям предлагают "зарегистрироваться" для получения помощи.

На самом деле цель таких ресурсов – сбор персональных данных и доступ к банковским счетам. В частности, людей часто просят вводить данные банковских карт, номера телефонов и раскрывать другие конфиденциальные сведения.

Специалисты объясняют, что злоумышленники сознательно используют известные бренды и актуальные события, в частности пасхальные праздники. Это создает иллюзию официальной помощи.

На что обратить внимание

  • Проверять любые сообщения о выплатах и не переходить по подозрительным ссылкам.
  • В случае обнаружения фейков сообщать Красный Херст Украины – на электронную почту или через горячую линию.
  • Любые предложения получить деньги через сторонние сайты или анкеты следует рассматривать как потенциальное мошенничество.

Подобные схемы не новы. Ранее мошенники уже использовали тему "социальных выплат" и помощи от международных организаций, чтобы выманивать деньги и персональные данные украинцев. Поэтому, фейковые "пасхальные выплаты" – это очередная попытка использовать доверие к известным организациям. Единственный безопасный способ проверки – официальные каналы информирования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Telegram распространяли информацию о 2200 грн "компенсации" от Ощадбанка и "Укрэнерго". Мошенники предлагали перейти по ссылке для оформления выплаты и воровали персональные данные жертв.

В Польше также участились случаи мошеннических атак на беженцев из Украины. Злоумышленники, в частности, пытаются выманить деньги у украинцев с помощью SMS-сообщений, притворяясь полицейскими Центрального бюро расследований полиции (CBŚP).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

