Украинцам обещают "пасхальные выплаты" до 5100 грн: Красный Крест предупредил об опасности
В сети перед Пасхой снова распространяется фейковая информация о якобы "благотворительных пасхальных наборах" с денежной помощью от украинского Красного Креста совместно с Rozetka. Пользователям обещают выплаты в размере от 1900 до 5100 грн, однако организация официально заявляет – это мошенническая схема.
Об этом говорится в сообщении Красного Креста Украины. Также, по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, злоумышленники делают акцент на людях, которые якобы "не получили помощь в прошлом году". Это делается, чтобы повысить доверие к фейковым объявлениям.
В Красном Кресте Украины отметили, что не имеют никакого отношения к этой инициативе. Вся информация о гуманитарной помощи публикуется исключительно через официальные каналы коммуникации, а подобные "акции" являются вымышленными.
Как работает схема
Мошенники распространяют сообщения в соцсетях и мессенджерах, добавляя ссылки на фишинговые сайты или подозрительные Telegram-каналы. Там пользователям предлагают "зарегистрироваться" для получения помощи.
На самом деле цель таких ресурсов – сбор персональных данных и доступ к банковским счетам. В частности, людей часто просят вводить данные банковских карт, номера телефонов и раскрывать другие конфиденциальные сведения.
Специалисты объясняют, что злоумышленники сознательно используют известные бренды и актуальные события, в частности пасхальные праздники. Это создает иллюзию официальной помощи.
На что обратить внимание
- Проверять любые сообщения о выплатах и не переходить по подозрительным ссылкам.
- В случае обнаружения фейков сообщать Красный Херст Украины – на электронную почту или через горячую линию.
- Любые предложения получить деньги через сторонние сайты или анкеты следует рассматривать как потенциальное мошенничество.
Подобные схемы не новы. Ранее мошенники уже использовали тему "социальных выплат" и помощи от международных организаций, чтобы выманивать деньги и персональные данные украинцев. Поэтому, фейковые "пасхальные выплаты" – это очередная попытка использовать доверие к известным организациям. Единственный безопасный способ проверки – официальные каналы информирования.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Telegram распространяли информацию о 2200 грн "компенсации" от Ощадбанка и "Укрэнерго". Мошенники предлагали перейти по ссылке для оформления выплаты и воровали персональные данные жертв.
В Польше также участились случаи мошеннических атак на беженцев из Украины. Злоумышленники, в частности, пытаются выманить деньги у украинцев с помощью SMS-сообщений, притворяясь полицейскими Центрального бюро расследований полиции (CBŚP).
