Украинцам обещают "пасхальные выплаты" до 5100 грн: Красный Крест предупредил об опасности

В сети перед Пасхой снова распространяется фейковая информация о якобы "благотворительных пасхальных наборах" с денежной помощью от украинского Красного Креста совместно с Rozetka. Пользователям обещают выплаты в размере от 1900 до 5100 грн, однако организация официально заявляет – это мошенническая схема.

Об этом говорится в сообщении Красного Креста Украины. Также, по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, злоумышленники делают акцент на людях, которые якобы "не получили помощь в прошлом году". Это делается, чтобы повысить доверие к фейковым объявлениям.

В Красном Кресте Украины отметили, что не имеют никакого отношения к этой инициативе. Вся информация о гуманитарной помощи публикуется исключительно через официальные каналы коммуникации, а подобные "акции" являются вымышленными.

Как работает схема

Мошенники распространяют сообщения в соцсетях и мессенджерах, добавляя ссылки на фишинговые сайты или подозрительные Telegram-каналы. Там пользователям предлагают "зарегистрироваться" для получения помощи.

На самом деле цель таких ресурсов – сбор персональных данных и доступ к банковским счетам. В частности, людей часто просят вводить данные банковских карт, номера телефонов и раскрывать другие конфиденциальные сведения.

Специалисты объясняют, что злоумышленники сознательно используют известные бренды и актуальные события, в частности пасхальные праздники. Это создает иллюзию официальной помощи.

На что обратить внимание

Проверять любые сообщения о выплатах и не переходить по подозрительным ссылкам.

В случае обнаружения фейков сообщать Красный Херст Украины – на электронную почту или через горячую линию.

Любые предложения получить деньги через сторонние сайты или анкеты следует рассматривать как потенциальное мошенничество.

Подобные схемы не новы. Ранее мошенники уже использовали тему "социальных выплат" и помощи от международных организаций, чтобы выманивать деньги и персональные данные украинцев. Поэтому, фейковые "пасхальные выплаты" – это очередная попытка использовать доверие к известным организациям. Единственный безопасный способ проверки – официальные каналы информирования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Telegram распространяли информацию о 2200 грн "компенсации" от Ощадбанка и "Укрэнерго". Мошенники предлагали перейти по ссылке для оформления выплаты и воровали персональные данные жертв.

В Польше также участились случаи мошеннических атак на беженцев из Украины. Злоумышленники, в частности, пытаются выманить деньги у украинцев с помощью SMS-сообщений, притворяясь полицейскими Центрального бюро расследований полиции (CBŚP).

