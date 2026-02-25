"Вы находитесь под наблюдением": украинцев в Польше атаковали SMS-мошенники

В Польше участились случаи мошеннических атак на беженцев из Украины. На этот раз злоумышленники пытаются выманить деньги у украинцев с помощью SMS-сообщений, притворяясь полицейскими Центрального бюро расследований полиции (CBŚP) и запугивая несуществующими "открытыми делами".

Об опасности официально предупредили в польской полиции. Также украинцы в соцсетях публикуют сообщения, согласно которым схема действительно стала распространенной.

"Приходит вам SMS, вроде вы подозреваемый в каком-то деле или находитесь под каким-то особым контролем полиции. Чаще всего приходит со ссылкой якобы на ваше дело", – рассказала украинка, получившая такое сообщение.

Содержание одного из SMS также привели правоохранители: "Вы находитесь под наблюдением нашего управления. Заместитель начальника Центрального бюро расследований полиции: инспектор Артур Ковальчевский получил заявление на рассмотрение. Номер заявления: AB-IP.185.6.2026. Настоящий разговор ведет инспектор Артур Ковальчевский, сотрудник Центрального бюро расследований. От вашего имени была принята маркированная наличность от 13.02.2026. Сумма: 97 826,00 PLN. Ответное решение будет направлено ведущему оператору, консультант: Даниэль Поморский".

Попытка перейти по ссылке может привести к получению мошенниками личной информации, банковских учетных данных или другой конфиденциальной информации, предупреждают в полиции. Также мошенники могут пытаться связаться с жертвой по телефону или через популярные мессенджеры.

Как защититься от фишинга

Мошенники, в том числе в Польше, постоянно придумывают новые способы вымогательства персональных данных. К примеру, еще совсем недавно самым распространенным методом обмана украинцев была схема оформлением карт побыта CUKR.

В целом наиболее распространенные инструменты, используемые мошенниками, – это телефонные манипуляции, фейковые SMS, электронные письма и поддельные веб-сайты. Чтобы не стать жертвой, нужно помнить: никогда нельзя давать незнакомцам личные данные, особенно логины, пароли от банковских счетов, а также данные кредитных карт.

Полицейские также рекомендуют:

вообще не кликать на подозрительные ссылки, отправленные через SMS, электронную почту или популярные мессенджеры;

не сканировать неизвестные QR-коды;

не устанавливать неизвестное программное обеспечение, особенно по просьбе незнакомого человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нидерландах украинцам начали звонить русскоязычные телефонные мошенники, которые выдают себя за полицию, банки или Интерпол. Они знают имена собеседников и пытаются выманить банковские данные, поэтому власти призывают не разглашать никакой информации по телефону.

