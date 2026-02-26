Украинцам рассылают "компенсацию 2200 грн" от Ощадбанка: что не так с этой "выплатой"
В Украине снова активизировалось мошенничество с использованием названий Ощадбанка и "Укрэнерго". В мессенджерах украинцам обещают по 2200 грн "компенсации" и предлагают перейти по ссылке для оформления выплаты.
Об этом предупредили в Ощадбанке. Деньги якобы смогут получить только первые 800 тыс. пользователей, которые обратятся за "выплатой".
Как выманивают деньги
- Пользователю присылают ссылку на поддельный сайт;
- страница имитирует официальный ресурс банка;
- жертву просят ввести номер карты, срок действия и CVV-код;
- после ввода данных мошенники получают доступ к счету и списывают средства.
Что нужно знать
- Ощадбанк не просит вводить CVV-код, срок действия карты или SMS-коды на сторонних сайтах.
- Официальный сайт банка – oschadbank.ua.
- Информация о выплатах публикуется только через проверенные каналы коммуникации.
Тем, кто получил такое сообщение, рекомендуют не переходить по ссылке. Лучше – удалить сообщение и пожаловаться на отправителя.
Ни в коемслучае нельзя вводить реквизиты карты. Если данные уже введены, следует немедленно заблокировать карту через приложение "Мобильный Ощад" или позвонить на горячую линию 0 800 210 800.
В банке отмечают: никаких начислений через мессенджеры не проводят. Там также призывают предупредить родственников и знакомых – особенно людей старшего возраста, которые чаще всего становятся мишенью подобных схем.
