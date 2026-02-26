Украинцам рассылают "компенсацию 2200 грн" от Ощадбанка: что не так с этой "выплатой"

В Украине снова активизировалось мошенничество с использованием названий Ощадбанка и "Укрэнерго". В мессенджерах украинцам обещают по 2200 грн "компенсации" и предлагают перейти по ссылке для оформления выплаты.

Об этом предупредили в Ощадбанке. Деньги якобы смогут получить только первые 800 тыс. пользователей, которые обратятся за "выплатой".

Как выманивают деньги

Пользователю присылают ссылку на поддельный сайт;

страница имитирует официальный ресурс банка;

жертву просят ввести номер карты, срок действия и CVV-код;

после ввода данных мошенники получают доступ к счету и списывают средства.

Что нужно знать

Ощадбанк не просит вводить CVV-код, срок действия карты или SMS-коды на сторонних сайтах.

Официальный сайт банка – oschadbank.ua.

Информация о выплатах публикуется только через проверенные каналы коммуникации.

Тем, кто получил такое сообщение, рекомендуют не переходить по ссылке. Лучше – удалить сообщение и пожаловаться на отправителя.

Ни в коемслучае нельзя вводить реквизиты карты. Если данные уже введены, следует немедленно заблокировать карту через приложение "Мобильный Ощад" или позвонить на горячую линию 0 800 210 800.

В банке отмечают: никаких начислений через мессенджеры не проводят. Там также призывают предупредить родственников и знакомых – особенно людей старшего возраста, которые чаще всего становятся мишенью подобных схем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше участились случаи мошеннических атак на беженцев из Украины. На этот раз злоумышленники пытаются выманить деньги у украинцев с помощью SMS-сообщений, притворяясь полицейскими Центрального бюро расследований полиции (CBŚP).

