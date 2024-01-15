Украинцам изменят размер пенсий в марте: кто претендует на повышение выплат

Индексация пенсий в Украине с 1 марта составит 13%. Однако, как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, это пока предварительные расчеты.

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Об этом Шмигаль заявил на заседании Кабинета Министров. "За время полномасштабной войны мы провели уже две индексации пенсионных выплат (в марте 2022-го и 2023-го. – Ред.). В марте 2024 года проведем еще одну. По предварительным расчетам, пенсии вырастут в среднем на 13% ", – отметил Шмигаль.

Он также добавил, что в целом социальные расходы госбюджета в 2024 году составят 470 млрд. грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в 2023 году.

"Одновременно продолжаем цифровизацию социальной сферы. Мы уже объединили в Пенсионном фонде выплаты пенсий, субсидий и социальное страхование. Запускаем электронный кейс-менеджмент. Это подход, позволяющий индивидуально подойти к поддержке украинских семей", - добавил премьер.

Следует учитывать, что фактический размер увеличения пенсии будет у всех разный. Показатель 13% – это только среднее значение. Конкретный процент повышения рассчитывается как сумма от половины инфляции за предыдущий год и половины среднего годового роста зарплат за последние 36 месяцев.

Согласно закону, во время войны индексацию могли и не проводить. Но в бюджет-2024 все же заложили соответствующие расходы.

Примечательно, что ранее Шмигаль заявлял, что индексация-2024 повысит среднюю пенсию в Украине до 6 тыс. грн. По состоянию на 1 января, по данным Пенсионного фонда, этот показатель равнялся 5385 грн.

Новые правила индексации пенсий

Во время индексации выплат в марте 2024 года, согласно правительственным анонсам, будет введен механизм "пенсионных баллов". Количество таких баллов будет прямо влиять на сумму повышения.

Будут рассчитывать "пенсионные баллы", учитывая не фактическую сумму зарплаты, которую получал пенсионер, а ее соответствие среднему окладу по Украине.

Как сообщал OBOZ.UА, некоторым переехавшим за границу украинцам прекратили пенсионные выплаты. Однако граждане могут возобновить предоставление средств, если средства не были ими получены за последние 6 месяцев.

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