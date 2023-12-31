Как украинцам получать пенсионные выплаты, находясь за границей: инструкция и перечень документов

Некоторым переехавшим за границу украинцам прекратили пенсионные выплаты. Однако граждане могут возобновить предоставление помощи, если средства не были ими получены за последние 6 месяцев.

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Речь идет и о случаях, когда деньги более полугода лежат на счете и не используются. Об этом говорится в пояснении ПФУ (Пенсионного фонда Украины).

Как возобновить выплату пенсий?

Для того чтобы возобновить пенсионные выплаты, нужно обратиться в Пенсионный фонд. Это можно сделать онлайн или по почте.

Выплаты за границей могут поступать на банковский счет. Например, в Польше у украинцев есть возможность получать деньги на почте через международный перевод.

Для подачи заявления на возобновление пенсионных выплат требуются как оригиналы, так и копии указанных документов. Речь идет о таких документах:

удостоверение личности;

документы о статусе беженца или временной защите;

справка о регистрации во временном месте жительства.

Как изменятся пенсии в Украине в 2024 году?

В Украине индексацию проведут в марте следующего года. Ее размер будет соответствовать тому, что должно быть рассчитано по действующему закону.

"Пенсии и дальше будут платить вовремя. Индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей так же будут выплачиваться вовремя", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в 2024 году из-за повышения размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы для части граждан увеличат пенсии. Согласно закону, с 1 января минимальная зарплата вырастет с 6700 до 7100 грн.

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