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Как украинцам получать пенсионные выплаты, находясь за границей: инструкция и перечень документов

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
1,4 т.
Могут ли украинцы получать пенсию во время пребывания за границей

Некоторым переехавшим за границу украинцам прекратили пенсионные выплаты. Однако граждане могут возобновить предоставление помощи, если средства не были ими получены за последние 6 месяцев.

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Речь идет и о случаях, когда деньги более полугода лежат на счете и не используются. Об этом говорится в пояснении ПФУ (Пенсионного фонда Украины).

Как возобновить выплату пенсий?

Для того чтобы возобновить пенсионные выплаты, нужно обратиться в Пенсионный фонд. Это можно сделать онлайн или по почте.

Выплаты за границей могут поступать на банковский счет. Например, в Польше у украинцев есть возможность получать деньги на почте через международный перевод.

Для подачи заявления на возобновление пенсионных выплат требуются как оригиналы, так и копии указанных документов. Речь идет о таких документах:

  • удостоверение личности;
  • документы о статусе беженца или временной защите;
  • справка о регистрации во временном месте жительства.

Как изменятся пенсии в Украине в 2024 году?

В Украине индексацию проведут в марте следующего года. Ее размер будет соответствовать тому, что должно быть рассчитано по действующему закону.

"Пенсии и дальше будут платить вовремя. Индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей так же будут выплачиваться вовремя", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в 2024 году из-за повышения размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы для части граждан увеличат пенсии. Согласно закону, с 1 января минимальная зарплата вырастет с 6700 до 7100 грн.

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