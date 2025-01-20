Украинцам готовят правила начисления "второй пенсии": стало известно, когда планируют изменить расчет выплат

В 2025 году Верховная Рада планирует принять законопроект о накопительной пенсии ("вторую пенсию") , которая станет дополнением к солидарной системе. В течение трех переходных лет взносы будут храниться в государственном фонде, а размер выплат будет зависеть от накопленных средств на персональных счетах.

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О сроках внедрения рассказал первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк ("Батькивщина") в комментарии СМИ. По его словам, соответствующие решения планируют принять уже в 2025 году.

Накопительная пенсионная система подразумевает создание индивидуальных счетов для каждого работника. Взносы на эти счета будут формироваться по трем источникам:

Работодатель – часть единого социального взноса (ЕСВ);

– часть единого социального взноса (ЕСВ); Государство – посредством дополнительных средств;

– посредством дополнительных средств; Работник – по желанию.

Накопленные средства будут оставаться собственностью гражданина и их можно будет инвестировать в финансовые инструменты для защиты от инфляции. В случае смерти владельца счета эти деньги могут быть переданы по наследству. По словам Цымбалюка, в законопроекте учтены механизмы для обеспечения стабильности системы:

в первые три года накопительные взносы будут храниться в государственном пенсионном фонде, чтобы обеспечить защиту средств;

впоследствии человек сможет перейти в частный фонд, выбрав удобный вариант;

за первые три года взносы будут осуществлять работодатель, работник и государство: работодатель будет платить основную часть, а государство будет прибавлять 2% взносов с постепенным уменьшением до 1%.

Во избежание рисков законопроект также предусматривает создание фонда гарантирования возврата средств. Солидарная пенсионная система, работающая в Украине, базируется на принципе "общего котла".

Это означает, что взносы работающих граждан используются для выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Однако система сталкивается с многочисленными вызовами:

демографические проблемы : низкая рождаемость и высокий уровень эмиграции приводят к сокращению количества работающих, поддерживающих солидарную систему;

: низкая рождаемость и высокий уровень эмиграции приводят к сокращению количества работающих, поддерживающих солидарную систему; дефицит бюджета Пенсионного фонда : из-за роста количества пенсионеров и недостаточного количества взносов;

: из-за роста количества пенсионеров и недостаточного количества взносов; справедливость выплат : текущая система нередко приводит к разным размерам пенсий для людей с одинаковым стажем и зарплатой из-за постоянных изменений в правилах расчета.

После внедрения новой системы каждый работающий гражданин будет иметь индивидуальный пенсионный счет. Накопленные средства можно использовать после достижения пенсионного возраста в виде:

пожизненной пенсии – выплат к концу жизни;

– выплат к концу жизни; пенсии на определенный срок – выплаты в течение выбранного периода.

Эта система обеспечит гражданам прозрачность и возможность контролировать свои сбережения. Ранее в Министерстве социальной политики сообщалось, что реформа будет проходить в два этапа:

изменения в солидарной системе – с 1 июля 2025 года;

– с 1 июля 2025 года; запуск накопительного уровня – с 1 января 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, размер будущей пенсии можно увеличить на 50%. Для этого необходимо по собственному желанию выйти позже на заслуженный отдых, однако при этом выполнить условия по стажу.

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