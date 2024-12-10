Украинцам готовят правила начисления "второй пенсии": как изменят расчет выплат и когда

В Украине с 1 января 2026 года планируют ввести обязательный накопительный уровень пенсионной системы (или вторая пенсия, потому что она дополняет солидарную систему, обеспечивая выплаты по личным накоплениям). Такой подход будет означать, что размер выплат будет зависеть от средств, накопленных на персональном счете , а не из "общего котла", как в солидарной системе.

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Об этом говорится в законопроекте Министерства социальной политики. Действующая солидарная пенсионная система базируется на принципе "общего котла".

Взносы работающих граждан используются для выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Однако из-за демографических вызовов, низкой рождаемости и высокого уровня эмиграции система испытывает дефицит. Кроме того, размер пенсий часто несправедлив, ведь люди с одинаковым стажем и доходами могут получать разные выплаты в зависимости от года выхода на пенсию. Реформа предусматривает радикальное обновление солидарного уровня и внедрение накопительного, где у каждого украинца будет персональный счет для пенсионных взносов.

Как будет работать накопительный уровень?

Основой накопительного уровня станет индивидуальный пенсионный счет, открываемый для каждого работающего гражданина. На этот счет будут поступать взносы:

от работодателя – часть единого социального взноса (ЕСВ);

– часть единого социального взноса (ЕСВ); от государства – в виде дополнительных средств;

– в виде дополнительных средств; от самого работника – по желанию.

Деньги, которые поступят на счет, останутся собственностью гражданина. Они будут инвестированы в различные финансовые инструменты, чтобы защитить от инфляции и обеспечить прирост. После выхода на пенсию (в 60 лет при наличии 35 лет стажа) человек сможет выбрать форму получения выплат:

пожизненная пенсия – выплаты до конца жизни;

– выплаты до конца жизни; пенсия на определенный срок – выплаты в течение выбранного периода, которые прекращаются после его завершения.

В случае смерти накопленные средства можно передать по наследству. Для пожизненной пенсии это возможно только в течение 10 лет, а для срочной – на весь период выплат.

Солидарный уровень: что изменится?

Реформа также коснется солидарной пенсионной системы. Вместо нынешней громоздкой формулы расчета пенсий введут балльную систему. Ежемесячно работающее лицо будет получать пенсионные баллы в зависимости от официальной зарплаты. Например, человек, получающий среднюю зарплату в Украине, будет зарабатывать 10 баллов в месяц.

Количество баллов будет перечислено в стоимость выплаты при выходе на пенсию. Кроме того, каждому пенсионеру будет выплачиваться базовая пенсия, которая составит 30% минимальной зарплаты (на 2026 год это 1848 грн).

Внедрение реформы состоится в два этапа. А именно:

изменения в солидарном уровне – с 1 июля 2025;

– с 1 июля 2025; запуск накопительного уровня – с 1 января 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы узнать свой пенсионный возраст в Украине, нужно сосчитать свой стаж и сравнить с требованиями для выхода на пенсию. Например, если в этом году вам исполняется 60, то нужно иметь не менее 31 года стажа, если вы успели заработать от 21 до 30 лет стажа включительно, то придется работать до 63. Если у вас меньше 21 года стажа, то пенсию можно будет получить только в 65 лет.

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