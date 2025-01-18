Любой украинец может увеличить свою пенсию в 1,5 раза: вот что нужно сделать

Размер будущей пенсии можно увеличить на 50%. Для этого необходимо по собственному желанию выйти позже на заслуженный отдых, однако при этом выполнить условия по стажу. Если добровольно не оформлять выплату в 60 лет, а дождаться 65 лет и 7 месяцев, надбавка составит 50%.

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Об этом говорится в 29-й статье Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". По закону, если украинец самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, его выплата будет увеличена на определенный процент. Да:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты будет увеличен на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты будет увеличен на 0,75%.

То есть, украинец, который выйдет на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, сможет получить надбавку к пенсии в размере около 50%. Допустим, если по формуле вы заработали на пенсию в размере 5 тыс. грн и решили продолжить работу и обратитесь за выплатой в 65 лет и 7 месяцев, ваша пенсия будет составлять уже 7,5 лет.

10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Пока почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. Для сравнения, средняя пенсия по стране – 5851 грн.

18,6%, или 1,92 млн. пенсионеров получают от 4000 до 5000 грн. Средняя пенсия в этой группе – 4414 грн.. Только у 12,7% или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн. В среднем пенсионеры в этой группе получают 15354 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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