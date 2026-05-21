Украинцы получают подозрительные письма "от НБУ": как действует мошенническая схема

По Украине распространяется новая волна онлайн-мошенничества. Злоумышленники научились филигранно подделывать официальную почту Национального банка Украины (НБУ), чтобы заражать компьютеры и похищать личные данные граждан.

Видео дня

Об этом сообщили в Нацбанке. В финрегуляторе предупредили, что визуальное оформление писем копирует дизайн страниц официального сайта Нацбанка, из-за чего потерять бдительность может даже опытный пользователь.

Как работает схема

Злоумышленники используют классический крючок – они присылают письма с совершенно разных, неизвестных электронных адресов, но подписываются как представители НБУ. В самом тексте сообщения жертву настоятельно просят сделать две вещи:

кликнуть по указанной ссылке;

скачать на свое устройство заархивированный файл, в котором якобы содержится "важный перечень документов".

На самом деле внутри этого архива спрятана опасная программа-вирус. Правда, никаких документов там нет – вместо них на компьютер незаметно устанавливается вредоносное программное обеспечение, которое дает хакерам полный удаленный доступ к вашему устройству:

паролей;

онлайн–банкингу;

личным документам.

"Не переходите по приложенным ссылкам и не загружайте никаких файлов! "– призывают в Нацбанке.

Как отличить настоящее письмо от фальшивки

Работники Национального банка никогда не пишут с публичных почтовых ящиков (вроде gmail, ukr.net и т.д.) – для электронной переписки используется исключительно корпоративная почта .

. Официальный домен НБУ, указанный в конце адреса отправителя после символа @, выглядит только так: @bank.gov.ua .

. Если вам пришло письмо от НБУ с любым–каким-либо другим окончанием почты, его следует отправить в спам и ни в коем случае не открывайте вложенные файлы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы такой могут получать письма "от Национального антикоррупционного бюро Украины", в которых говорится о вызове к детективу в связи с уголовным делом. Несмотря на реальный адрес нацбюро, указанный в письме, открывать любые вложения или переходить по электронным адресам нельзя – это могут быть фишинговые сообщения от мошенников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!