Украинские беженцы покидают некоторые страны ЕС: откуда уезжают

В конце февраля в странах ЕС статуc временной защиты использовали 4,2 млн украинцев. При этом в ряде стран таких граждан нашей страны стало меньше – в частности, по сравнению с январем, в Австрии их уменьшилось на 1 420 человек, а во Франции на 685.

Об этом сообщает Евростат. Отмечается, что среди стран-лидеров, которые покидают украинцы, также:

Эстония, откуда выехало 550 человек;

Нидерланды – 120;

Мальта – 20.

Впрочем, в некоторых странах количество украинцев увеличивается. В лидерах – Германия, куда за месяц переехало 16 430 украинцев. А кроме того:

Польша, куда приехало 5 640 украинцев;

Чехия – 3 885.

В целом же, отмечается, в этих же странах было зафиксировано наибольшее количество спасающихся в ЕС от войны украинцев. В частности, на конец февраля:

в Германии, где предлагают более высокие выплаты, было 1,286 млн украинских беженцев;

в Польше – 957,2 тыс.;

в Чехии – 385,075 тыс.

Украинцам в Польше готовят кардинальное изменение правил

В то же время поляков, которые предоставляют убежище и питание беженцам в собственном жилье, собираются оставить без государственной помощи – из-за злоупотреблений. Это изменит условия пребывания украинцев в Польше.

С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел Польши. Предложенная поправка в закон будет подана в Сейм до конца апреля, рассказал вице-министр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик на пресс-конференции. Таким образом, уже утвержденный правительством законопроект еще должен быть рассмотрен в парламенте.

Отмена программы бесплатного размещения для беженцев 40+ (40 злотых в сутки за одного человека) не означает лишения поддержки и ухода. Согласно словам управляющего директора Союза польских митрополий Дороте Бомбяк-Ковальской, беженцы все равно смогут воспользоваться местами коллективного размещения.

Также в новом спецзаконе предлагается предоставлять беженцам из Украины новый статус – вид на жительство PESEL UKR (документ, который дает возможность пребывания в Польше сроком на 18 месяцев с возможностью выехать из страны на срок до 30 дней). Заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик отметил, что у украинцев будет возможность выбора между оставлением под временной защитой PESEL UKR или получением карты временного пребывания.

Для получения "карты пребывания" украинцам необходимо будет зарегистрироваться в специальной электронной системе и обратиться в управление городов или гмин с пакетом документов. Украинцы с PESEL UKR автоматически получат разрешение на временное проживание.

Эти шаги направлены на обеспечение прав и безопасности беженцев, а также на усовершенствование административных процедур в сфере миграции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, находящиеся в Чехии беженцы из Украины неожиданно получили письма-предупреждения от местных банков о возможной передаче их банковских данных в Специализированное финансовое управление. Чешские банки должны отчитываться налоговым органам об идентификационных данных, счетах клиентов и их транзакциях.

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