Украинцам в Польше готовят кардинальное изменение правил: программы "40 злотых в сутки" больше не будет

Поляков, предоставляющих приют и питание беженцам в собственном жилье, собираются оставить без государственной помощи. Это изменит условия пребывания украинцев в Польше. Новые правила предпринимаются из-за злоупотреблений.

С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел Польши. Предложенная поправка в закон будет подана в Сейма до конца апреля, рассказал вице-министр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик на пресс-конференции. Таким образом, уже утвержденный правительством законопроект еще должен быть рассмотрен в парламенте.

Отмена программы бесплатного размещения для беженцев 40+ (40 злотых в сутки за одного человека) не означает лишения поддержки и ухода. Согласно словам управляющего директора Союза польских митрополий Дороте Бомбяк-Ковальской, беженцы все равно смогут воспользоваться местами коллективного размещения.

Также в новом спецзаконе предлагается предоставлять беженцам из Украины новый статус - вид на жительство PESEL UKR (документ, который дает возможность пребывания в Польше сроком на 18 месяцев с возможностью выехать из страны на срок до 30 дней). Заместитель министра внутренних дел Мацеем Дущиком было отмечено, что у украинцев будет возможность выбора между оставлением под временной защитой PESEL UKR или получением карты временного избиения.

Для получения "карты избитой" украинцам необходимо будет зарегистрироваться в специальной электронной системе и обратиться в управление городов или гмин с пакетом документов. Украинцы с PESEL UKR автоматически получат разрешение на временное проживание.

Эти шаги направлены на обеспечение прав и безопасности беженцев, а также на усовершенствование административных процедур в сфере миграции.

Какие права имеют украинцы в Польше сейчас

Пока благодаря спецзакону о беженцах от марта 2022 года украинцы в Польше имеют право на проживание на равных с гражданами стран ЕС принципах: полный доступ к образованию, системе здравоохранения и рынку труда. При этом правительство Польши гарантировало гражданам Украины:

питание и проживание;

социальную помощь на детей "500 Плюс" (с 2024 года – "800 Плюс");

единовременную помощь 300 злотых;

выплату в размере 12 тыс. злотых при рождении ребенка на территории Польши.

По данным, подготовленным Министерством внутренних дел Польши, в настоящее время в центрах, финансируемых государством, проживает более 42,2 тыс. граждан Украины. Это вдвое меньше, чем годом ранее, когда в центрах было 82,5 тыс. украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, временной защитой в ЕС пользуются 4,3 млн украинцев. Преимущественно люди, спасающиеся от войны, осели в таких странах как Германия (1,27 млн человек, 29,5% от общего количества) и Польша (951,56 тыс. человек, 22,1%).

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