Украинцы массово выезжают из Польши, но не возвращаются домой: что происходит

Из Польши за год выехали сотни тысяч украинцев. Большая часть из них не вернулась домой, а переехало в Германию. Беженцы выбирают ту страну, где им предлагают более высокие выплаты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. С августа прошлого года количество украинцев, которые получили статут временной защиты в Германии, взлетело на 410 тыс. человек. В Румынию переехали 70 тыс. человек, а в Италии – 40 тыс. человек. Речь идет не о тех украинцах, которые выехали за границу за прошедший год. Это беженцы, которые мигрируют внутри ЕС. К примеру, из Польши уехало 350 тыс. человек, из Чехии – почти 50 тыс.

Видео дня

Фактически происходит массовая миграция украинских беженцев из Польши в Германию. Украинцы узнают о более привлекательных условиях жизни в Германии от своих близких и знакомых. Именно по рекомендациям переехало 43% беженцев, говорится в данных исследования платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Что интересно, украинцев в первую очередь интересуют социальные выплаты, а не зарплаты. Так, 42% украинцев переехали в Германию из-за более высоких выплат и только 27% из-за более высоких зарплат. 99% украинских беженцев проходят курс интеграции – дети учатся в местных школах, взрослые ходят на бесплатные курсы изучения немецкого. Работу нашли только 31% беженцев.

В среднем беженцы в Германии после оплаты всех месячных затрат остаются с 494 евро. Эти деньги они могут откладывать. А почти каждый восьмой (13%) ежемесячно может откладывать более 1 тыс. евро. К примеру, семья беженцев, которая состоит из метри, двох детей от 5 до 18 лет, и взрослой женщины (бабушки) ежемесячно может получать выплату в размере 1700 евро.

Михалина Селевич, директор по международному развитию EWL Group, отмечает: такими темпами, если война продолжится, а миграционные тенденции сохранятся, уже в следующем году украицы будут самой большой группой иностранцев в Германии.

"Если война будет продолжаться, а нынешние миграционные тенденции сохранятся на таком же уровне, то уже в 2024 году граждане Украины могут стать самой большой группой иностранцев в Германии, характеризующейся высокой профессиональной активностью", – поясняет Селевич.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!