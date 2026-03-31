У украинцев осталось время до конца суток: что нужно сделать, чтобы не потерять пенсию

Пенсионеры с оккупированных территорий или внутренне-перемещенные лица (ВПЛ) должны до завтра (1 апреля 2026 года) подать подтверждение, что не получают пенсию от РФ, иначе выплаты могут приостановить. Сообщение подается один раз любым удобным способом, а его отсутствие может привести к задержкам в возобновлении пенсии.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Такая норма предусмотрена действующим законодательством и является обязательным условием для продолжения выплат. Правило касается пенсионеров, которые:

проживают на временно оккупированных территориях;

или выехали оттуда после начала оккупации;

прошли физическую идентификацию в 2025-2026 годах;

но до сих пор не подали подтверждение о неполучении пенсии от РФ.

Для таких граждан установлен крайний срок – до 1 апреля 2026 года, если этого не сделать, выплаты могут быть приостановлены. Закон прямо запрещает одновременное получение пенсий от Украины и другого государства, в частности России. Именно поэтому государство требует от получателей подтвердить, что они не получают выплат со стороны РФ.

Правило также распространяется на страховые выплаты, например, в случае потери кормильца или производственных травм. Если пенсионер не подаст уведомление вовремя:

выплата пенсии будет приостановлена;

для восстановления придется подавать отдельное заявление;

процесс восстановления может занять дополнительное время.

В то же время закон предусматривает возможность возобновления выплат, для этого нужно подать заявление и подтвердить, что пенсия от РФ не получается. Существует несколько удобных способов:

онлайн: через вебпортал электронных услуг, в соответствующем разделе нужно отметить, что пенсия из другого государства не получается;

через вебпортал электронных услуг, в соответствующем разделе нужно отметить, что пенсия из другого государства не получается; через видеоидентификацию: во время дистанционной проверки лица эта информация фиксируется работником фонда;

во время дистанционной проверки лица эта информация фиксируется работником фонда; по почте: лица, находящиеся за рубежом, могут отправить заявление в произвольной форме вместе с подтверждающими документами;

лица, находящиеся за рубежом, могут отправить заявление в произвольной форме вместе с подтверждающими документами; лично: в сервисном центре Пенсионного фонда – путем подачи соответствующего заявления.

После подачи подтверждения повторно обращаться не нужно, только в случае, если обстоятельства изменятся. Отмечается, что это позволяет избежать двойного финансирования и обеспечить справедливое распределение пенсионных средств.

