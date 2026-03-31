Выплата стартует уже завтра: пенсионерам объяснили, как будет начислена новая помощь
С 1 апреля часть украинцев сможет получить адресную денежную поддержку. Размер помощи – 1500 гривен. Получить эти деньги смогут пенсионеры, чья пенсия ниже 25 950 гривен (однако есть исключения), и получатели некоторых других государственных пособий.
Выплата осуществляется благодаря принятому Кабинетом Министров Украины постановлению № 341. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Поэтому получить доплату могут лица, которые по состоянию на 1 апреля получают пенсию или государственные социальные выплаты. Условием является то, что пенсия (с учетом надбавок, доплат, повышений) не превышает 25 950 гривен.
В то же время тем, кто принимал участие в защите Украины, членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – доплата предоставляется независимо от размера пенсии.
Доплата будет предоставлена получателям:
- страховых пенсий по возрасту;
- пенсий по инвалидности;
- страховых пенсий по выслуге лет;
- пенсий в связи с потерей кормильца;
- спецпенсий (предоставляются госслужащим, должностным лицам местного самоуправления, народным депутатам, ученым и военнослужащим).
Также доплата предусмотрена для получателей государственных пособий, которые получают:
- помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
- государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
- базовую социальную помощь;
- государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию;
- помощь лицам с инвалидностью;
- помощь лицам с инвалидностью с детства;
- помощь детям с инвалидностью;
- помощь на уход, в том числе лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью вследствие психического расстройства;
- временную государственную помощь лицам, достигшим пенсионного возраста, но не получившим права на пенсию;
- денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей.
Кроме того, помощь распространяется на людей, которые получают пособие на детей:
- одиноким матерям;
- опекунам;
- семьям с тяжелобольными детьми;
- многодетным семьям;
- детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка;
- детям, лишенных родительской опеки.
В ПФУ отмечают: если лицо одновременно имеет право на получение единовременной денежной доплаты по нескольким основаниям, выплата осуществляется по одному из оснований.
