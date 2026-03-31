Выплата стартует уже завтра: пенсионерам объяснили, как будет начислена новая помощь

С 1 апреля часть украинцев сможет получить адресную денежную поддержку. Размер помощи – 1500 гривен. Получить эти деньги смогут пенсионеры, чья пенсия ниже 25 950 гривен (однако есть исключения), и получатели некоторых других государственных пособий.

Видео дня

Выплата осуществляется благодаря принятому Кабинетом Министров Украины постановлению № 341. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Поэтому получить доплату могут лица, которые по состоянию на 1 апреля получают пенсию или государственные социальные выплаты. Условием является то, что пенсия (с учетом надбавок, доплат, повышений) не превышает 25 950 гривен.

В то же время тем, кто принимал участие в защите Украины, членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – доплата предоставляется независимо от размера пенсии.

Доплата будет предоставлена получателям:

страховых пенсий по возрасту;

пенсий по инвалидности;

страховых пенсий по выслуге лет;

пенсий в связи с потерей кормильца;

спецпенсий (предоставляются госслужащим, должностным лицам местного самоуправления, народным депутатам, ученым и военнослужащим).

Также доплата предусмотрена для получателей государственных пособий, которые получают:

помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

базовую социальную помощь;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию;

помощь лицам с инвалидностью;

помощь лицам с инвалидностью с детства;

помощь детям с инвалидностью;

помощь на уход, в том числе лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью вследствие психического расстройства;

временную государственную помощь лицам, достигшим пенсионного возраста, но не получившим права на пенсию;

денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей.

Кроме того, помощь распространяется на людей, которые получают пособие на детей:

одиноким матерям;

опекунам;

семьям с тяжелобольными детьми;

многодетным семьям;

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка;

детям, лишенных родительской опеки.

В ПФУ отмечают: если лицо одновременно имеет право на получение единовременной денежной доплаты по нескольким основаниям, выплата осуществляется по одному из оснований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!