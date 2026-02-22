У украинцев есть время только до 1 апреля: что нужно сделать, чтобы не потерять пенсию

Украинцам с временно-оккупированных территорий (ВОТ) или тем, кто выехал с оккупированных территорий, нужно до 1 апреля 2026 года уведомить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о неполучении выплат от РФ. Иначе выплата украинской пенсии может быть прекращена, даже если ранее идентификация уже пройдена.

Об этом сообщили в ПФУ. В Украине действует обновленный порядок информирования о неполучении пенсионных и страховых выплат от органов пенсионного обеспечения российской федерации.

Он касается прежде всего граждан, проживающих или проживавших на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или за границу. От своевременного представления такой информации напрямую зависит дальнейшая выплата украинской пенсии.

Речь идет о лицах, которые в период с 1 января 2025 года до 1 февраля 2026 года прошли физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомление о том, что они не получают пенсию или страховые выплаты от РФ. Для таких граждан выплата украинской пенсии продолжается, но только до момента подачи уведомления и не дольше чем до 1 апреля 2026 года.

Если же до этой даты информация не будет предоставлена, выплаты могут быть прекращены. Обязанность сообщить о неполучении выплат от РФ имеют:

граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях;

лица, выехавшие с ВОТ на подконтрольную Украине территорию;

украинцы, которые после выезда с ВОТ проживают за рубежом.

В ПФУ отмечают, что это не новая проверка, а подтверждение того, что человек не получает параллельных выплат от государства-агрессора. Существует несколько удобных способов подачи информации:

онлайн;

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В разделе "Дистанционное информирование" нужно отметить пункт о неполучении пенсии и/или страховых выплат от другого государства, в частности РФ.

видеоидентификация;

Во время видеоконференцсвязи с работником территориального управления ПФУ. Ответ о получении или неполучении выплат фиксируется в официальном решении по результатам видеоидентификации.

по почте;

Лица, находящиеся за границей, могут направить в орган ПФУ по месту учета сообщение в произвольной форме о неполучении выплат от РФ вместе с удостоверением о пребывании в живых. Или они могут подать заявление о назначении, возобновлении или продлении пенсии с соответствующей информацией и приложенными документами.

лично: путем подачи заявления в сервисном центре Пенсионного фонда Украины о назначении, перерасчете, возобновлении или продолжении выплаты пенсии или пожизненного денежного содержания.

В ПФУ предупреждают, что с 1 апреля 2026 года в Украине могут отменить пенсионные и страховые выплаты тем гражданам, которые не подтвердят, что не получают деньги от РФ. Отмечается, что это решение направлено на избежание двойных выплат и защиту государственной пенсионной системы в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсии украинцев с 1 марта повысят на 12,1%. При этом речь идет лишь о расчетном размере пенсий, который не учитывает возможные надбавки и "дотяжки". Повышение на 1000 грн получают те украинцы, у кого сейчас размер "чистой" пенсии составляет 8264 грн.

