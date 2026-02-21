Украинцам проведут индексацию пенсий с марта: стало известно, кому повысят на 1000 грн

Пенсии украинцев с 1 марта повысят на 12,1%. При этом речь идет только о расчетном размере пенсий, который не учитывает возможные надбавки и "дотяжки". Повышение на 1000 грн получают те украинцы, у кого сейчас размер "чистой" пенсии составляет 8264 грн.

Об этом говорится в расчетах OBOZ.UA. Точный размер индексации уже озвучили в данных Минсоца. Повышение позволит значительно пересчитать выплаты, однако это не компенсирует устаревание пенсий.

Кто не получит повышение

Украинцы, которые вышли на пенсию за последние три года

Вместо индексации они получат доплату – в прошлые годы она составляла 100-125 грн. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Такая незначительная надбавка, предусмотренная постановлением правительства вместо индексации, не позволит таким пенсионерам компенсировать инфляцию. Поэтому реальная покупательная способность их пенсии будет стремительно снижаться.

По разным подсчетам, за первые три года реальный размер пенсии (за вычетом инфляции) падает примерно на треть. И это на фоне значительного снижения размера всех пенсий, назначаемых после реформы 2017-го (вследствие снижения в формуле коэффициента оценки стажа).

Например, если новый пенсионер, вышедший на пенсию в начале 2022-го, имел выплату в размере, допустим, 4 тыс. грн (и не было никаких доплат), по решению правительства за два года его пенсию увеличили всего на 200 грн. То есть пенсия выросла в этом случае всего на 5%. Тогда как с 2022-го до конца 2024-го совокупный размер инфляции составил 43,6%.

Специальные пенсионеры

Если пенсионер получает пенсию согласно Закону "О прокуратуре" или это "чернобылец", судья, военный пенсионер и т.д., то ежегодная индексация его не затронет. Правда, Кабинет министров своим постановлением может повысить пенсии и этим категориям, но только если для этого будет достаточный бюджет. Кроме того, правительство в своем постановлении может установить минимальный и максимальный размер надбавок.

Работающие пенсионеры

Пенсии работающим пенсионерам также индексируют отдельно. Для них массовое повышение обычно начинается на месяц позже, с 1 апреля, и также не касается "новых" пенсий. Пенсионеры, которые продолжили работать, имеют право на перерасчет выплат раз в два года. При том такой перерасчет может привести к уменьшению пенсии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

