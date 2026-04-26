Цены на продукты в Украине растут из-за подорожания дизеля: что больше всего прибавило в стоимости

Из-за подорожания дизеля на 22% себестоимость продуктов выросла на 1,5-6% в зависимости от категории. Молоко сейчас подорожало на 74 копейки за литр, мясо на 3 грн за килограмм, а яйца на 1,5 грн за десяток. Больше всего топливный фактор влияет на овощи, хлеб и напитки, где логистика занимает значительную часть конечной цены товара.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в комментарии медиа. С декабря прошлого года из-за двойного подорожания топлива и так называемой "генераторной наценки" себестоимость продуктов в Украине существенно выросла.

Меньше всего это коснулось мяса, молочной продукции и яиц – их себестоимость выросла на 1,5-2%. Для хлеба рост составил 3-4%, а больше всего пострадали овощи и напитки, где дополнительная стоимость из-за логистики достигла 5-6%.

Эксперт объясняет, что топливо является одной из ключевых составляющих цены любого продукта, даже если потребитель этого не замечает. В крупных торговых сетях топливная доля составляет значительную часть себестоимости продукции даже без учета торговой наценки. Сегодня доля горючего в себестоимости продуктов выглядит так:

мясо и мясопродукты – 6-9%;

яйца – 7-10%;

молоко и молокопродукты – 8-11%;

хлеб – 12-15%;

напитки (вода, соки) – 15-20%;

овощи – 20-25%.

Именно овощи оказались наиболее зависимыми от стоимости топлива, ведь требуют сложной логистики, сезонной транспортировки, хранения и доставки на большие расстояния. В небольших магазинах формата "у дома" эти показатели еще выше – на 4-7%.

В малых торговых точках логистика менее централизованная, а так называемый "последний километр" доставки обходится значительно дороже. Именно поэтому продукты в небольших магазинах часто стоят дороже, чем в крупных супермаркетах.

Чтобы наглядно показать влияние подорожания топлива, эксперт привел пример с молоком. С начала года дизельное топливо подорожало на 22%, что автоматически увеличило расходы на всех этапах производства – от доставки кормов для скота до транспортировки готовой продукции в магазины.

По состоянию на 31 декабря 2025 года себестоимость одного литра молока составляла 42 гривны, из которых 8% приходилось именно на топливо. После подорожания дизеля на 22% топливная составляющая выросла на 74 копейки, а ее доля в структуре цены поднялась до 11%.

В результате только из-за более дорогого топлива литр молока подорожал примерно на 74 копейки. Но потребитель на кассе видит еще большую сумму, ведь к этому добавляются НДС, торговая наценка, риски девальвации гривны и ожидания дальнейшего роста цен. По расчетам эксперта, дополнительное подорожание составляет:

мяса примерно 3 грн за килограмм;

хлеба около 1 грн за килограмм;

овощей – 2,4 грн за килограмм;

яиц примерно 1,5 грн за десяток.

Отдельно влияет и так называемая "генераторная наценка". Из-за перебоев с электроснабжением многие предприятия до сих пор используют бензиновые и дизельные генераторы для обеспечения непрерывной работы производства, складов, холодильников и магазинов.

Топливо дорожает не только для грузовиков, которые доставляют продукты, но и для самого процесса производства. Расходы на генераторы автоматически переводятся на конечную цену товара, которую платит покупатель.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, стоимость сливочного масло на мировом рынке резко упали после длительного роста. Ценовой спад охватил все основные регионы и категории продукции и может быть вызван сезонными факторами.

