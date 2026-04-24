Во всем мире неожиданно развернулась цена популярного продукта: что происходит на рынках

Стоимость сливочного масло на мировом рынке резко упали после длительного роста. Ценовой спад охватил все основные регионы и категории продукции и может быть вызван сезонными факторами.

Об этом сообщает Инфагро. Эксперты отмечают, что после единичных корректировок рынок перешел к масштабному спаду, а избыток продукции и большие складские запасы создают дополнительное давление.

Что происходит с ценами

В Европе даже несмотря на активизацию внутреннего спроса, предпраздничный рост потребления и оживление экспорта удержать цены не удалось. По оценкам FAO, причиной стало сезонное повышение надоя, которое превышает реальные потребности рынка.

Сейчас участники рынка занимают выжидательную позицию и закупают продукцию только для покрытия текущих потребностей. Возможное восстановление цен также сдерживается значительными складскими запасами.

В Океании наблюдается похожая ситуация – в этом регионе цены на масло также заметно снизились. Спрос здесь оценивается как недостаточно активный, хотя еще в феврале продажи демонстрировали рост. В то же время новозеландская продукция остается относительно дорогой даже после такого удешевления.

В США цены на масло продолжают снижаться, хотя спрос остается стабильным, что может создать предпосылки для изменения тренда в ближайшее время.

На международном аукционе Global Dairy Trade масло показало наибольшее падение среди биржевых товаров – -8,1% 7 апреля и -7,9% 21 апреля, а объемы продаж также сократились. Вместе с молочным жиром это стало самым большим показателем падения среди биржевых товаров, что стало дополнительным сигналом для такой негативной тенденции.

Возможные последствия

Дальнейшее снижение цен может усилить давление на производителей, особенно в условиях избыточного предложения и слабого спроса, а значительные складские остатки и осторожное поведение покупателей сдерживают восстановление рынка. В то же время стабильный спрос в США и постепенная корректировка рынка могут создать предпосылки для изменения ситуации в перспективе.

