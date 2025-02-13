Топ-контрабандиста Кушнира не посадили в тюрьму за дачу большой взятки: что решил суд

Подсанкционный бизнесмен Юрий Кушнир, входящий в т.н. "топ-10 украинской контрабанды", пошел на соглашение о признании виновности по делу о даче взятки бывшему председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну. Ему присудили 6 лет условного лишения свободы со штрафом в 83,26 млн грн. Вместе с тем, суд освободил Кушнира от отбывания основного наказания, установив испытательный срок в 3 года.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил: помимо этого Кушниру запретили заниматься деятельностью, связанной с экспортом и импортом товаров в Украину, сроком на 2 года 8 месяцев.

"Также Кушнир обязан в течение года перечислить 10 млн грн на счет благотворительного фонда "Вернись живым" для обеспечения потребностей армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Кроме того, на нужды ВСУ будет перечислено 5 млн грн залога, внесенного за него", – говорится в сообщении.

Напомним: в 2020 году НАБУ вручило Кушниру подозрение в предоставлению взятки в 180 тыс. долларов тогдашнему председателю Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну. За эти деньги бизнесмен хотел получить право аренды коммунального санатория "Брусника" сроком на 50 лет.

Позже подозрение от САП получил и сам Мунтян, который за разрешение этого вопроса требовал взятку от Кушнира в 400 тыс. долларов. Чиновника задержали при получении части суммы – тех самых 180 тыс. долларов.

Юрий Кушнир – предприниматель, владелец компании "Черновицкий завод строительных материалов" и охранного агентства "Сокол", был депутатом Черновицкого облсовета от Партии регионов. В апреле 2021 года СНБО ввел санкции в отношении него и еще 9-ти человек, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кушнир, а также 3 других фигуранта дела хищения 290 млн грн на Черновицкой таможне заключили соглашение о признании вины. Они обязались перечислить 2 млн грн в поддержку Вооруженных сил Украины и возместить государству 83,2 млн нанесенного ущерба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!