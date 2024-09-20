Хищение 290 млн гривен на Черновицкой таможне: организатор перечислит 2 млн грн на ВСУ

Четыре фигуранта дела хищения 290 млн грн на Черновицкой таможне заключили соглашение о признании вины. Они обязались перечислить 2 млн грн в поддержку Вооруженных сил Украины и возместить государству 83,2 млн нанесенного ущерба.

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Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, 20 сентября ВАКС утвердил соглашение о признании виновности организаторами схемы. Как сообщает журналист Олег Новиков, речь идет о:

организатора и подсанкционного бизнесмена Юрия Кушнира;

Роман Чебан;

Юрия Ватрича;

Манолия Фищука.

Соглашение предусматривает, что его участники обязаны давать правдивые и детальные разоблачительные показания по участию и роли других людей, участвовавших в схеме. Несмотря на это, суд уволил указанных лиц от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 3 года.

Соорганизатора обязали в течение 1 года с момента утверждения соглашения в полном объеме возместить государству ущерб в сумме 83 259 397,28 грн, причиненный вследствие совершения участниками возглавляемой им организованной группы уголовного правонарушения, а также перечислить 2 млн грн в поддержку. UNITED24 "Армия Дронов"). Внесенные за других трех соучастников залоги в сумме свыше 10,9 млн грн по приговору суда, которым утверждено заключенное соглашение, также перечисляются на "Армию Дронов".

Впрочем, Кушнира судят по делу о даче взятки экспредседателю Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну. Если ВАКС признает его виновным, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как работала схема на Черновицкой таможне

По данным следствия, в течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на границе Украины и Румынии грузовыми автомобилями ввозились товары на основании поддельных документов. По данным Новикова, ресь идет о таможенном посте "Вадул – Сирет".

При этом применялись заниженные ставки ввозной пошлины, в том числе нулевые. Новиков уточнил, участники организовали незаконный ввоз высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их "товарами прикрытия" (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

"В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись как пустые. Руководством таможни был обеспечен внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров "группы прикрытия", – рассказали в САП.

В дальнейшем транспорт ехал на склады предпринимателей. Там высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них "товары прикрытия" доставляли на таможенный пост "Черновцы" для оформления и уплаты заниженных платежей.

В ведомстве отметили, что схемы действовали длительное время, а их участники "вели себя цинично и вызывающе". В частности, когда журналисты пытались разоблачить деятельность преступной организации, руководство таможни организовало их избиение.

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