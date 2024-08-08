Тариф на газ в Украине в сентябре: сколько придется платить за кубометр

В Украине тариф на газ не изменится как минимум до мая 2025-го. В сентябре за каждый кубометр большинству клиентов придется платить 7,96 грн за кубометр.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Украине еще с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, он может быть отменен только в 2025 году, говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка. Поэтому даже если бы было желание, для повышения тарифа на газ нужно менять закон. Действующий тариф продлили до 30 апреля 2025 года. "Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании.

Еще несколько лет назад, до полномасштабной войны, вопрос о тарифе на газ в Украине был не менее политизирован, чем сейчас вопрос о тарифе на электроэнергию. Однако открытие рынка газа для населения, возможность выбирать поставщика газа этот вопрос решили.

С началом полномасштабной войны рынок газа для населения фактически перестал существовать. Теперь почти все украинцы покупают голубое топливо у монополиста – "Нафтогаза". Еще в 2020-м "Нафтогаз" напрямую продавал газ только 2% украинцев. В стратегии НАК, которую презентовали в 2021-м, речь шла о том, чтобы к 2025-му увеличить долю до 35%.

"Наша цель – и дальше предлагать клиентам высокое качество услуг по лучшим ценам и к 2025 году стать партнером для 4 миллионов украинских потребителей, достигнув доли рынка в 35%", – заявляли в феврале 2021-го в "Нафтогазе". Однако уже в 2022-м из-за полномасштабной войны весь рынок фактически передали монополисту. Облгазы олигарха Дмитрия Фирташа были национализированы.

Теперь цены определяет "Нафтогаз". Компания не меняла тариф с 2021 года: 7,96 грн за кубометр. Украинская энергетическая биржа показывает, что сейчас биржевой курс продаж газа составляет 15,6 грн за кубометр. Чтобы поддерживать уровень добычи газа, "Нафтогазу" нужно инвестировать миллиарды долларов в исследование месторождений, в технологии. Газовые месторождения истощены более чем на 80%. Поэтому приходится бурить скважины, которые более дорогие и технологически сложные.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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