Тариф на газ в Украине: сколько придется платить за каждый куб и увеличат ли до "рыночной" цены

В Украине тариф на газ для населения не изменится, по меньшей мере, до конца апреля 2025-го. За каждый кубометр придется платить 7,96 грн. И хотя в "Нафтогазе" и заявляют, что рыночная цена значительно выше, на самом деле в газовой отрасли сложилась уникальная для Украины ситуация. Уже в текущем году газа собственной добычи может полностью хватить для удовлетворения внутренних потребностей.

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О том, сколько украинцы должны платить за газ, почему энергетический баланс во время войны улучшился, читайте в материале OBOZ.UA.

Почему стоимость газа не растет?

В Украине еще с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, он может быть отменен только в 2025 году, говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка. Поэтому даже если бы было желание, для повышения тарифа на газ нужно менять закон. Действующий тариф продлили до 30 апреля 2025 года. "Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании.

Еще несколько лет назад, до полномасштабной войны, вопрос тарифа на газ в Украине был не менее политизирован, чем сейчас вопрос тарифа на электроэнергию. Однако открытие рынка газа для населения, возможность выбирать поставщика газа, этот вопрос решил.

С началом полномасштабной войны рынок газа для населения фактически перестал существовать. Теперь почти все украинцы покупают голубое топливо у монополиста - "Нафтогаза". Еще в 2020-м "Нафтогаз" напрямую продавал газ только 2% украинцев. В стратегии "Нафтогаза", которую презентовали в 2021-м, речь шла о том, чтобы к 2025-му увеличить долю до 35%.

"Наша цель – и дальше предлагать клиентам высокое качество услуг по лучшим ценам и к 2025 году стать партнером для 4 миллионов украинских потребителей, достигнув доли рынка в 35%", – заявляли в феврале 2021-го в "Нафтогазе". Однако уже в 2022-м из-за полномасштабной войны весь рынок фактически передали монополисту. Облгазы олигарха Дмитрия Фирташа были национализированы.

Теперь цены определяет "Нафтогаз". Компания не меняла тариф с 2021 - 7,96 грн за кубометр. "Украинская энергетическая биржа" показывает, что сейчас биржевой курс продаж газа составляет 15,6 грн за кубометр. Чтобы поддерживать уровень добычи газа, "Нафтогазу" нужно инвестировать миллиарды долларов в исследование месторождений в технологии. Газовые месторождения истощены более чем на 80%. Именно поэтому приходится бурить скважины, которые более дороги и технологически сложнее.

Хватит ли Украине газа?

До полномасштабной войны Украина критически зависела от импорта газа. Еще в 2021 году до полномасштабной войны Украина добывала около 19,7 млрд кубометров газа. При этом потребление внутри страны составляло 28,8 млрд. кубометров. Около 9 млрд кубов, которых не хватало для удовлетворения потребностей населения и бизнеса, приходилось покупать за границей. На это тратили валюту, кроме того, газ украинской добычи традиционно стоил меньше, чем голубое топливо, купленное за границей.

Уже в 2022-м из-за полномасштабной войны: уничтожения крупных предприятий, временной оккупации ряда населенных пунктов, выезд из страны миллионов беженцев объем потребления упал с 28,8 млрд до 19,5 млрд кубометров. При этом объем добычи снизился относительно незначительно (лишь на 1,28 млрд кубометров).

В 2023 добыча газа достигла уровня 2021, однако потребление все еще на 31,25% меньше, чем было до большой войны. В этом году, как заявил министр энергетики Герман Галущенко, объем потребления должен достичь объема добычи газа. "В 2023 году потребление было 19,8 млрд кубометров. Мы должны обеспечить такой же уровень добычи ", – сказал Галущенко в эфире телемарафона еще в начале года.

Вероятно, в этом году действительно удастся достичь энергетической независимости и полностью обеспечить свои потребности за счет украинской добычи. К примеру, в "Нафтогазе", в планах которого было повышение уровня добычи, уже отчитались об успехах.

"Компании Группы увеличивают газодобычу из-за запуска новых высокопроизводительных скважин, внедрения новых технологий и эффективной работы со старым фондом . Плановые показатели превышены на 2%. Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных - на все военные вызовы", – отметил Алексей Чернышев, глава Группы "Нафтогаз".

В интервью СМИ Чернышев также подтвердил, что рыночная цена газа составляет 15 грн (вероятно, имея в виду данные Украинской энергетической биржи). Однако помимо "Нефтегаза" голубое топливо продают и другие поставщика. И хотя они занимают незначительную часть рынка, они предлагают даже более выгодные тарифы. К примеру, "Энерджи трейд групп" продает голубое топливо за 7,79 грн за кубометр - на 17 копеек дешевле, чем у "Нафтогаза".

Украине для развития газодобычи необходимы не только инвестиции, но и западные технологии. Из-за истощения месторождений необходимо привлекать западные компании, имеющие необходимые средства и оборудование, чтобы наращивать объемы добычи. Для этого рано или поздно придется создавать рыночные условия и ограничивать монополии.