Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая монета

Украинцы могут дорого продать некоторые старые 1-гривневые монеты – и хорошо на этом заработать. Дело в том, что из-за своих особенностей такие "копейки" высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

В частности, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

Ценятся и 1-гривневые монеты 1995 года разновидности 1БАг. Их можно продать по цене от 7 000 до 9 000 грн. Такие монеты также отличает гладкий гурт.

"1 гривня 1995 года – оборотная монета Украины. Точный тираж неизвестен, однако на нумизматных форумах пишут, что он был примерно 52 тыс. шт. Это немного, поэтому цена монеты 1 гривна 1995 достаточно высока", – рассказали специалисты.

В свою очередь, Нацбанк в ближайшее время не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью...Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он подчеркнул: в будущем регулятор намерен вернуться к изменению дизайна монет. Однако, по его словам, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины". Отчеканена же монета будет из золота 900-й пробы.

