Нацбанк выпустит новые 100 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины". Отчеканена же монета будет из золота 900-й пробы.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

Она войдет в серию "Украинское государство".

В целом же, о новых 100 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 1 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 32 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

В целом же, отметим, памятные монеты представляют собой особый тип денежных знаков, который, помимо платежной функции, несет в себе культурный, исторический и нумизматический смысл. Они становятся своеобразными носителями коллективной памяти: фиксируют важные даты, события, персонажей или символы и потому нередко воспринимаются не просто как средство расчёта, а как знаковый объект.

Для их производства используют как недрагоценные металлы – например, медно-никелевые сплавы, – так и благородные, такие как серебро или золото. При чеканке соблюдают повышенные стандарты, уделяя особое внимание художественному исполнению и общей выразительности дизайна.

Ограниченные тиражи наделяют такие монеты элементом эксклюзивности, что усиливает интерес коллекционеров и инвесторов. Со временем их стоимость способна многократно вырасти: из обычного денежного знака монета превращается в объект культурного наследия и привлекательный инвестиционный актив.

