'Наше давление на Путина не работает': сенатор Грэм призвал Трампа начать процесс поставки Украине 'Томагавков'

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что давление Запада на российского диктатора Владимира Путина не дает результата. Он призвал президента США Дональда Трампа активнее действовать и начать процесс поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Заявление политик сделал после массированной атаки РФ по Украине, подчеркнув, что ситуация требует новых решительных шагов.

Сенатор обнародовал свою позицию в соцсети X. В заметке он отметил, что нынешние попытки заставить Путина сесть за стол переговоров и прекратить удары по Украине не работают.

По словам Грэма, экономическое давление на Россию, в частности через энергетический сектор, должно быть усилено со стороны США и Европы.

Линдси Грэм обратил внимание на идею Дональда Трампа усилить давление на покупателей российской нефти, которые, по его словам, поддерживают военную машину Кремля. Он подчеркнул, что действия США против российских нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов уже нанесли серьезный удар по экономике РФ.

В качестве примера сенатор привел введение тарифов в отношении Индии, после чего страна начала покупать значительно меньше российской нефти. Грэм отметил, что подобный шаг со стороны других крупных покупателей мог бы помочь остановить кровопролитие.

Призыв к поставке ракет

Отдельно сенатор остановился на военной помощи Украине. Он заявил, что после последней массированной атаки России призывает Дональда Трампа начать процесс передачи Украине ракет Tomahawk, которые, по его словам, могут стать переломным фактором на поле боя.

Грэм отметил, что в ближайшие дни и недели Запад должен усилить давление на Путина, чтобы изменить ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, во время очередной террористической атаки РФ по столице в ночь на 24 января были повреждены объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Они внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор говорил, что министерство обороны Соединенных Штатов было полностью готово к поставке Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Однако пока этого не произошло, потому что президент Дональд Трамп воздерживается от разрешения на передачу этого вооружения.

