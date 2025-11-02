Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая монета

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

Ценятся и 1-гривневые монеты 1995 года разновидности 1БАг. Их можно продать по цене от 7 000 до 9 000 грн. Такие монеты также отличает гладкий гурт.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Що НБУ зробить із монетами 1 і 2 грн

Водночас дизайн монет в 1 і 2 грн найближчим часом не змінюватимуть. Причому навіть попри те, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено. Однак повністю від цієї ідеї в НБУ також не відмовилися – очікується, що в майбутньому до цього питання там все ж повернуться.

"До нас зверталися і організації, і асоціації людей з інвалідністю. ... Але, на жаль, повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу", – розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Він зазначив: обговорювати зміну дизайну монет 1 і 2 грн можуть почати після стабілізації ситуації в країні. Відповідно, через певний час українці, найімовірніше, побачать новий дизайн:

Або однієї з монет в 1 і 2 грн.

Або ж одразу обох.

Як повідомляв OBOZ.UA, також Нацбанк запустив збір монет різних номіналів – як копійок, так і гривень. Триватиме він з 15 вересня до 28 листопада – у межах проведення благодійної акції для допомоги тваринам, що постраждали від війни.

