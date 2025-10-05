УкраїнськаУКР
Украинцев призвали сдавать монеты разных номиналов: в Нацбанке назвали срок

Украинцев призвали сдавать монеты разных номиналов

Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Он будет длиться до 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: акция получила название #PowerCoins. А проводят ее совместно со всеукраинским движением UAnimals.

"Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать монеты и в период с 15 сентября по 28 ноября 2025 года отнести их в ближайшее отделение банка-партнера акции. Банк перечислит эти средства на счет UAnimals", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: собранная сумма будет направлена на корм для эвакуированных животных, спасенных из зоны боевых действий. А также:

  • Лечение раненых и больных животных.

Речь, в частности, о финансировании ветеринарной помощи, операций, лекарств, реабилитации и базовой вакцинации для животных, которые получили травмы или болезни в результате войны.

  • Вольеры и устройства для приютов.

Какие монеты могут сдать украинцы

  • 10 коп.;
  • 50 коп.;
  • 1 грн;
  • 2 грн;
  • 5 грн;
  • 10 грн.

В какие банки можно сдавать монеты

  • Ощадбанк.
  • ПУМБ.

Перечень отделений банков, в которые можно сдать монеты в рамках акции, находится по ссылке.

Какие монеты подлежат изъятию

Параллельно в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

  • 1 копейка;
  • 2 копейки;
  • 5 копеек;
  • 25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 10 грн. Она посвящена Силам беспилотных систем Вооруженных сил Украины. В продажу ролики с монетой поступят 2 октября.

