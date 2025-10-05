Украинцев призвали сдавать монеты разных номиналов: в Нацбанке назвали срок

Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Он будет длиться до 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: акция получила название #PowerCoins. А проводят ее совместно со всеукраинским движением UAnimals.

"Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать монеты и в период с 15 сентября по 28 ноября 2025 года отнести их в ближайшее отделение банка-партнера акции. Банк перечислит эти средства на счет UAnimals", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: собранная сумма будет направлена на корм для эвакуированных животных, спасенных из зоны боевых действий. А также:

Лечение раненых и больных животных.

Речь, в частности, о финансировании ветеринарной помощи, операций, лекарств, реабилитации и базовой вакцинации для животных, которые получили травмы или болезни в результате войны.

Вольеры и устройства для приютов.

Какие монеты могут сдать украинцы

10 коп.;

50 коп.;

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

В какие банки можно сдавать монеты

Ощадбанк.

ПУМБ.

Перечень отделений банков, в которые можно сдать монеты в рамках акции, находится по ссылке.

Какие монеты подлежат изъятию

Параллельно в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 10 грн. Она посвящена Силам беспилотных систем Вооруженных сил Украины. В продажу ролики с монетой поступят 2 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!