Украинцам рассказали, что сделают с монетами 1 и 2 грн: что готовят в НБУ

Нацбанк не намерен менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время. При чем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он напомнил, что в 2021 году:

Нацбанк начал готовить изменение дизайна монет, поскольку украинцы жаловались на то, что они очень похожи.

Была сформирована соответствующая рабочая группа.

Стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Впрочем, подчеркивается, в Нацбанке не отбросили идею изменения дизайна монет 1 и 2 грн окончательно. По словам Шабана, а регуляторе ожидают, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

НБУ планирует выпустить новые 5 грн

В то же время Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в ноябре. Там отметили:

Монета получит название "Год Коня".

Монета войдет в серию "Восточный календарь".

О самих новых 5 грн известно немного. Лишь то, что:

Они будут отчеканены из нейзильбера (специального сплава меди, никеля и цинка)

Монета будет выпущена тиражом до 80 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!