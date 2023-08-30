Собрать ребенка в школу "влетит в копеечку": сколько украинцам придется заплатить за каждого школьника

Украинцам придется потратить в среднем 5945 грн, чтобы собрать каждого из своих детей в школу – и это без учета одежды. Дороже всего обойдется рюкзак или ранец – за него придется отдать около 1 600 грн.

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Также больше 1 000 грн нужно будет заплатить за доски или флипчарты, рассказали OBOZREVATEL в крупном маркетплейсе. Эти предметы обойдутся в среднем в 1 256 грн.

За набор первоклассника (ручки,резинки, линейки и пр.) заплатить нужно 687 грн. За пенал – 334 грн.

Сумка для обуви стоит в среднем 292 грн. Набор учебных тетрадей – 215 грн.

Сразу за ряд предметов отдать придется более 100 грн. Речь о:

наборе маркеров – в среднем стоит 158 грн;

наборе красок для рисования – 147 грн;

дневнике – 146 грн;

наборе фломастеров – 143 грн;

цветных карандашах – 134 грн;

папках – 124 грн;

пластилине – 116 грн;

наборе карандашей – 106 грн.

Обложки для тетрадей и учебников обойдутся в 99 грн. Альбом для рисования – в 96 грн. За цветные бумагу и картон заплатить придется 81 грн.

Как собрать ребенка в школу и не разориться

Впрочем, не разориться на покупках школьных принадлежности можно. Для этого нужно следовать нескольким простым правилам.

1. Не оставлять все на последний день. Ведь в таком случае вас будет ждать толкотня в магазинах и трата нервов, а вместе с ними и необдуманные покупки. Поэтому лучше всего приобрести все необходимое заранее.

2. Составить список нужных вещей. Дело в том, что производители часто делают школьные принадлежности яркими и красивыми – настолько, что не только дети, но и их родители могут не устоять перед особо не нужными "штучками". Со списком же вы купите только то, что действительно необходимо.

3. Не брать с собой за покупками ребенка. Ведь если вы сами можете не устоять перед красивой, яркой и дорогой, к примеру, ручкой, то ребенок тем более. И несколько лишних дорогих вещей он обязательно выпросит.

4. Покупайте онлайн. Рабочие тетради, контурные карты и другие учебные пособия можно купить в интернет-магазине. Главный плюс этого – внимание точно будет сосредоточено только на нужном. Кроме того, так вы сможете сразу сравнивать цены, а также следить за общей стоимостью покупок – и корректировать ее, сразу же меняя вещи на менее дорогие при превышении выделенного бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала нового учебного года, по рекомендациям МОН, учебные заведения в Украине смогут вернуться к учебе офлайн. Однако чтобы полноценно восстановить очное обучение, образовательные учреждения должны иметь укрытия, а в регионе должна быть стабильная ситуация безопасности. Как говорится в письме к учебным заведениям, Министерство образования и науки рекомендует начать учебный год с 1 сентября 2023 года и максимально перейти на проведение занятий в аудиториях.

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