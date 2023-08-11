Как собрать ребенка в школу и не разориться: лайфхаки

Собрать ребенка в школу всегда было недешево, ведь покупать нужно было много различных вещей – от ручек до одежды. К примеру, чтобы собрать в 2023 году на учебу первоклассника, понадобиться, по подсчетам, от 3 до более 5 тыс. грн. Впрочем, не разориться на покупках школьных принадлежности можно – для этого нужно следовать нескольким простым правилам.

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Главное из них – не оставлять все на последний день. Ведь в таком случае вас будет ждать толкотня в магазинах и трата нервов Поэтому лучше всего приобрести все необходимое в заранее.

Второе правило – составить список нужных вещей. Дело в том, что производители часто делают школьные принадлежности яркими и красивыми – настолько, что не только дети, но и их родители могут не устоять перед особо не нужными "штучками". Со списком же вы купите только то, что действительно необходимо.

Из этого правила следует и следующее – не брать с собой за покупками ребенка. Понятно, что и школьную, и спортивную форму без него не купить, но со всем остальным можно справиться и самостоятельно. Ведь если вы сами можете не устоять перед красивой, яркой и дорогой, к примеру, ручкой, то ребенок тем более. И несколько лишних дорогих вещей он обязательно выпросит.

Покупайте онлайн. Рабочие тетради, контурные карты и другие учебные пособия можно купить в интернет-магазине. Главный плюс этого – внимание точно будет сосредоточено только на нужном. Кроме того, так вы сможете:

сразу сравнивать цены;

следить за общей стоимостью покупок – и корректировать ее, сразу же меняя вещи на менее дорогие при превышении выделенного бюджета.

Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс

Тем временем в Facebook мама будущего первоклассника опубликовала полученный список необходимых покупок. Он разбит на 7 основных частей:

учебные принадлежности (тетради, пенал, ручки, папка, линейка, карандаши и пр.);

принадлежности для уроков образовательного искусства (в частности, альбом, краски, кисточки);

принадлежности для уроков труда (среди прочего, цветные бумага и картон, клей, ножницы);

принадлежности для уроков физкультуры (спортивный костюм, футболка, спортивная обувь);

одежда делового стиля (вероятно, речь идет о форме);

сменная обувь;

чашка, бутылка.

"Если вы полностью с нуля приобретаете все эти вещи для первоклассника, то это обойдется в 5 270 грн. Если выбираете самые дешевые товары – 3 145 грн", – подсчитали аналитики.

Кроме того, отмечают они, также придется купить не указанные в списке, но само собой разумеющиеся, вещи. В частности:

рюкзак;

ланчбокс – ведь носить в чем-то перекус ребенку нужно;

"вышиванку, которую часто в школе просят одеть в праздники".

"Итак, если вы приобретете рюкзак за 1 500 грн, потратите на канцтовары 1 400 грн, купите вышиванку за 1 000 грн, ланчбокс и бутылочку за 350 грн, одежду и обувь за 3 145 грн, то снаряжение в школу обойдется в 6 395 грн", – констатировали авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала нового учебного года, по рекомендациям МОН, учебные заведения в Украине смогут вернуться к учебе офлайн. Однако чтобы полноценно восстановить очное обучение, образовательные учреждения должны иметь укрытия, а в регионе должна быть стабильная ситуация безопасности. Как говорится в письме к учебным заведениям, Министерство образования и науки рекомендует начать учебный год с 1 сентября 2023 года и максимально перейти на проведение занятий в аудиториях.

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