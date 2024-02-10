Шмигаль и его замы показали зарплаты: сколько зарабатывают главные чиновники

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль получает далеко не самую большую заработную плату в правительстве. Среди его замов есть более высокооплачиваемые менеджеры. Премьер, согласно его декларации, ежемесячно получал около 75 тыс. грн.

Об этом говорится в данных, содержащихся в реестре деклараций НАПК. Жена премьер-министра ежемесячно получала около 591 тыс. грн. Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко имела среднюю зарплату в размере около 74,4 тыс. грн. Так что фактически она зарабатывала примерно столько же, сколько и премьер.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также в среднем зарабатывала 75 тыс. грн. В декларации есть мужчина, с которым она не состоит в официальном браке – Михаил Кухаренко. В спецподразделении СБУ он в среднем зарабатывал 128,9 тыс. грн. в месяц.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина задекларировала зарплату в размере 74,1 тыс. грн в месяц. Также в ее декларации есть алименты на двоих детей в размере 25 тыс. грн.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров задекларировал зарплату в размере 80,7 тыс. грн. А его жена продолжает заниматься бизнесом и ежемесячно зарабатывает 179,6 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине началась кампания по декларированию доходов за прошлый год. Только за январь 2024 года граждане подали 10 585 деклараций об имущественном положении и доходах. Заполнить декларации и доплатить налоги должны украинцы, которые имели дополнительный доход.

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