Украинцы обязаны сами заполнить декларации и доплатить налоги: за что

В Украине началась кампания по декларированию доходов за прошлый год. Только за январь 2024 года гражданами подано 10 585 деклараций об имущественном положении и доходах. Заполнить декларации и доплатить налоги должны украинцы, которые имели дополнительный доход.

Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы. В соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины обязательному декларированию подлежат:

доходы, с которых при начислении или выплате НДФЛ не удерживался;

доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (в том числе от сдачи в аренду собственного движимого или недвижимого имущества, продажи собственного имущества, продажи собственной сельхозпродукции физическим лицам и т.п.);

наследство от лиц, не являющихся членами семьи первой и второй степени родства и подарки от лиц, не являющихся членами семьи первой ступени родства;

доходы от продажи инвестиционных активов;

иностранные доходы

Обязанность гражданина подать годовую налоговую декларацию прописана в Конституции Украины. В частности, статья 67 Основного Закона нашего государства обязывает каждого уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.

Сумма задекларированного дохода составила 13,96 млрд гривен. Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 141,28 млн грн. С военного сбора задекларированные налоговые обязательства составляют 27,81 млн. гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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