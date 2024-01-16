Схема с карточкой: мошенники обманывают украинцев на десятки тысяч гривен с помощью фишинга

Два жителя Херсона стали жертвами мошенников, которые использовали фишинговые ссылки для продажи товаров в интернете. Причем аферисты используют разные поводы для обмана украинцев.

Видео дня

Об этом в Facebook сообщила полиция Херсонской области. 28-летний херсонец, ставший жертвой фишинговой схемы мошенников, заявил в полиции, что на одном из сайтов разместил объявление о продаже телефона.

"За несколько часов ему позвонил "покупатель". После обсуждения условий аферист сбросил ссылку якобы для безопасной оплаты. Мужчина перешел по ссылке и ввел данные своей карты. Получив данные карты, мошенник снял со счета 28000 гривен", — говорится в сообщении.

Второй жертвой мошенников стала 54-летняя жительница Херсона. Она увидела информацию о возможности получения денежной помощи от государства. Она перешла по ссылке и указала при регистрации данные своей карты, на которую хотела получить помощь. После чего с ее банковского счета исчезли 64 982 грн.

Как не попасть на схему мошенников?

Существует несколько способов, которые помогут избежать попадания на фишинговую схему мошенников:

1. Не открывайте незнакомые электронные письма, особенно содержащие ссылки или вложения.

2. Перед вводом личных данных проверяйте URL-адрес веб-сайта. Убедитесь, что она начинается с https и имеет зеленый замок.

3. Не вводите свои личные данные на сайтах, которые выглядят подозрительно или недавно созданы.

4. Используйте программное обеспечение для защиты от фишинга, которое может блокировать подозрительные сайты и электронные письма.

5. Не давайте пароли и другие личные данные незнакомым людям или компаниям.

6. Проверяйте свои банковские и кредитные выписки ежемесячно, чтобы убедиться, что нет подозрительных транзакций.

7. Если вы получили подозрительное электронное письмо или нашли подозрительный сайт, сообщите об этом соответствующей компании или органу правопорядка.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Житомирской области мошенники от имени главы райгосадминистрации Юрия Тарасюка создали фейковые аккаунты в мессенджерах и выманивают деньги, прося их якобы в поддержку Вооруженных сил. В РГА просят безотлагательно сообщать в полицию в случае получения такого обращения или наличия информации о таких случаях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!