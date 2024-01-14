В Украине мошенники от имени руководства РВА выманивают деньги на ВСУ: как работает схема

В Житомирской области мошенники от имени главы райгосадминистрации Юрия Тарасюка создали фейковые аккаунты в мессенджерах и выманивают деньги, прося их якобы в поддержку Вооруженных сил. В РДА просят безотлагательно сообщать в полицию в случае получения такого обращения или наличия информации о таких случаях.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написала пресс-служба Житомирской РГА. Там отмечают, что должностные лица Житомирской РДА не обращаются к жителям района, руководителям учреждений и организаций с целью сбора средств.

Тарасюк рассказал "Суспільному", что неизвестные мошенники скачали фото из его соцсетей и создали фальшивые аккаунты, из которых выманивают деньги. По его словам, одна из фирм за это время успела сбросить мошенникам полсотни тысяч гривен.

"Дело это тянется уже несколько месяцев – с сентября 2023 года. Неизвестные люди создали фальшивые аккаунты в мессенджерах, подставили туда мои фото и звонят по телефону представителям юридических и физических лиц-предпринимателей. Они представляются мной и собирают деньги, как они говорят, "на благотворительный фонд ".

Также они подделали письмо, сделав его тип на фирменном бланке Житомирской РВА и рассылают с просьбой оказать помощь на благотворительную организацию от моего имени. У одной из наших фармацевтических компаний мошенникам удалось таким образом выдурить 50 тысяч гривен. Все остальные, кто получал такие письма, обращались ко мне, и я им объяснял, что это жулики", – резюмировал Тарасюк.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, во Львовской области разоблачили злоумышленников, которые рассылали фишинговые ссылки под видом оформления социальных выплат. Пострадавшим предлагалось оформить денежную помощь от президента Украины, ООН, UNICEF и других организаций. Таким способом члены преступной организации успели нанести более 700 тыс. грн ущерба.

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