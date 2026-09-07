Сезон закончился: украинские производители пересмотрели цены на популярный овощ

В Украине огурцы снова подорожали: за неделю цена на тепличную продукцию выросла примерно на 20 % и сейчас в супермаркетах составляет от 30 до 55 грн за килограмм. Причина — сокращение предложения овощей из открытого грунта и еще не полный сбор второго тепличного урожая, поэтому огурцы могут подорожать еще больше.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Согласно данным, украинские тепличные комбинаты в настоящее время предлагают огурцы по цене от 30 до 55 грн за килограмм.

При этом нынешние цены уже значительно превышают прошлогодний уровень. По словам участников рынка, тепличный огурец в Украине сейчас стоит в среднем на 44% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Почему в Украине дорожают огурцы

Главной причиной нового роста цен участники рынка называют сокращение предложения. Речь идет прежде всего об огурцах, поступающих с открытого грунта от украинских хозяйств.

Сезон выращивания овощей в открытом грунте постепенно подходит к концу, поэтому объемы продукции, которую фермеры могут предложить покупателям, сокращаются. Соответственно, часть спроса переходит на тепличные огурцы.

В то же время не все тепличные хозяйства в Украине уже приступили к активному сбору урожая огурцов второго оборота. Из-за этого тепличная продукция пока не может полностью компенсировать сокращение поставок с открытого грунта.

Таким образом, на рынке сложилась ситуация, когда спрос остается высоким, а предложение сокращается. Именно это создает условия для повышения закупочных и отпускных цен.

Спрос остается высоким

На ситуацию с ценами влияет не только сокращение производства. По словам операторов рынка, спрос на огурцы остается активным.

Когда предложение уменьшается, а покупатели продолжают приобретать примерно те же объемы продукции, продавцы получают возможность постепенно повышать цены. Именно такой сценарий сейчас наблюдается на украинском рынке тепличных овощей.

Ситуация может измениться после того, как больше тепличных комбинатов начнут собирать урожай второго оборота. Увеличение объемов поставок способно частично сдержать дальнейший рост цен.

Участники рынка не исключают дальнейшего роста стоимости огурцов. Главным фактором риска остается именно соотношение спроса и предложения. Если объемы продукции открытого грунта будут и дальше сокращаться, а тепличные хозяйства не смогут быстро увеличить поставки, цены могут продолжить движение вверх.

Цены на огурцы в супермаркетах

По данным портала"Минфина", по состоянию на 7 сентября в розничных сетях огурцы продаются в диапазоне от 46,69 до 76,89 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

"Auchan" – 78,70 грн/кг;

"Varus" — 44,90 грн/кг;

"АТБ" — 53,95 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине морковь дешевеет уже третью неделю подряд – сейчас фермеры продают ее по 12–18 грн за килограмм, что примерно на 20% меньше, чем в конце прошлой недели. Причиной стало превышение предложения над спросом, однако, несмотря на падение цен, морковь все еще примерно на 46% дороже, чем в начале осени 2025 года.

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