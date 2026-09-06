Цены на популярный овощ в Украине неожиданно изменились: сколько теперь стоит килограмм

В Украине морковь дешевеет уже третью неделю подряд — сейчас фермеры продают её по 12–18 грн за килограмм, что примерно на 20 % меньше, чем в конце прошлой недели. Причиной стало превышение предложения над спросом, однако, несмотря на падение цен , морковь все еще примерно на 46% дороже, чем в начале осени 2025 года. В настоящее время цены в супермаркетах варьируются от 15 до 25 грн/кг.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. В настоящее время торгово-закупочная активность невысока, тогда как производителям необходимо реализовать значительные объемы продукции, часть которой не рассчитана на длительное хранение.

Сколько сейчас стоит морковь

В настоящее время украинские фермеры продают морковь примерно по 12–18 грн за килограмм, при этом только за последнюю рабочую неделю цены снизились в среднем на 20%.

Таким образом, морковь стала одним из продуктов, цена на который в последнее время движется вниз. Для производителей такая ситуация является проблематичной, поскольку падение стоимости происходит на фоне необходимости быстро освободить складские и хозяйственные помещения от урожая.

Особенно сложно реализовать продукцию средних сортов, которая не предназначена для длительного хранения. Если фермер не находит покупателя вовремя, ему приходится либо соглашаться на более низкую цену, либо рисковать потерять часть урожая из-за ухудшения его качества.

Почему морковь дешевеет

Главной причиной падения цен участники рынка называют избыток предложения. В течение последних нескольких недель моркови на украинском рынке больше, чем готовы покупать торговые компании и другие покупатели. В то же время активность закупок остается невысокой.

Продажи происходят нерегулярно и преимущественно небольшими партиями. Из-за этого фермеры вынуждены конкурировать между собой за покупателя. Дополнительное давление создают сами закупщики. Они видят значительное количество предложений на рынке и нередко настаивают на еще большем снижении цены.

В результате складывается ситуация, когда производителям нужно продавать продукцию, но покупатели не спешат увеличивать объемы закупок. Именно этот дисбаланс и толкает цены вниз.

Фермеры вынуждены продавать дешевле

Для аграриев резкое подешевение моркови означает сокращение потенциальной выручки от реализации урожая. Проблема заключается не только в текущей цене. Часть продукции необходимо продать именно сейчас, поскольку она имеет ограниченный срок хранения.

Поэтому фермеры не всегда могут просто придержать морковь до того момента, когда цена вырастет. Если хранилище не обеспечивает надлежащих условий или продукция относится к сортам, непригодным для длительного хранения, отложить продажу на несколько месяцев может быть невыгодно или вообще невозможно.

Несмотря на нынешнее падение, говорить о рекордно дешевой моркови пока не стоит. По оценкам EastFruit, сейчас корнеплод в Украине в среднем стоит на 46% дороже, чем в начале осени 2025 года.

Что будет с ценами на морковь дальше

Фермеры пока не видят четких предпосылок для быстрого роста цен. Основная проблема заключается в том, что предложение остается избыточным, а темпы реализации продукции — низкими. Пока рынок не сможет поглотить накопленные объемы моркови, производителям будет сложно повышать отпускные цены.

Если активность покупателей будет оставаться низкой, а фермеры по-прежнему будут вынуждены быстро продавать продукцию, цены могут остаться под давлением. В то же время ситуация может измениться, если предложение сократится или спрос со стороны торговых сетей и других покупателей начнет расти. В таком случае падение цен может замедлиться или прекратиться.

Цены на морковь в супермаркетах

По данным"Минфина", средняя цена на морковь в крупнейших торговых сетях Украины составляет 22,22 грн/кг — это на 5 грн меньше, чем в августе. Собственный анализ OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в супермаркетах варьируется от 15,89 до 35,90 грн/кг. По состоянию на 6 сентября цены в украинских супермаркетах следующие:

АТБ — 15,89 грн/кг;

Varus – 19,90 грн/кг;

"Сильпо" — 22 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам не нужно скупать продукты в больших количествах из-за ударов по складам – дефицита продовольствия не ожидается. Запас продуктов примерно на месяц остается достаточным, хотя перестройка логистики из-за повреждений инфраструктуры может вызвать временные задержки и подорожание отдельных продуктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!