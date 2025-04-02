С одного из богатейших россиян сняли санкции: что решил суд ЕС

Суд обязал Европейский Союз (ЕС) снять санкции с российского олигарха Дмитрия Пумпянского, состояние которого оценивается в 2,9 млрд долларов. Аналогичные решения приняты относительно его супруги и сына, а также теперь Совет Евросоюза обязан компенсировать им судебные издержки.

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В решении Суда ЕС говорится, что по состоянию на март 2024 года у Совета ЕС не было достаточно оснований для сохранения миллиардера в списке, поскольку не удалось доказать то, что он продолжает оказывать значительную поддержку или извлекать выгоду из связи с российскими властями. Он покинул состав акционеров и не контролирует основанную им Трубную металлургическую компанию и группу "Синара", в связи с чем перестал быть "ведущим бизнесменом", приносящим существенный доход правительству РФ.

Таким образом, суд отменил продление санкций против семьи Пумпянского, которые были введены в марте 2022 года, когда он был членом совета директоров ТМК. Тогда компания сотрудничала с российскими госпредприятиями, включая "Роснефть", Газпром и РЖД.

В феврале группа российских олигархов, которые считаются "ведущими бизнесменами, работающими в России", включая Пумпянского, пытались оспорить решения европейских судов об оставлении их в санкционном списке ЕС. Представители Совета ЕС тогда заявили, что для успеха апелляций миллиардеры должны полностью, а не номинально выйти из экономики РФ.

Стоит отметить, что в июне 2024 года его сын Александр также добился аннулирования большей части наложенных на него санкций. Пумпянский-старший вместе с группой других российских олигархов в феврале пытался оспорить решения о продлении санкций в их отношении, но в Совете ЕС заявили, что они должны выйти из экономики РФ полностью, а не только номинально.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины Дмитрий Пумпянский через подконтрольные компании поставил в РФ около 21 тыс. литров вина на сумму свыше 300 тыс. евро. Ему принадлежат французские виноградники Prieure Saint Jean de Bebian и винодельческое поместье Ganevat.

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