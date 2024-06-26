С одного из самых богатых россиян сняли санкции? Что значит решение суда ЕС

Приближенный к кремлевскому диктатору Владимиру Путин российский олигарх Дмитрий Пумпянский добился в Европейском суде общей юрисдикции снятия санкций Европейского Союза (ЕС) с себя и своей жены. Однако ограничения в отношении них продолжат действовать.

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В постановлении суда, опубликованном на сайте учреждения говорится об аннулировании некоторых решений Совета ЕС о продлении санкций в отношении Дмитрия и Галины Пумпянских. В частности, были отменены решения от 14 сентября 2022 года, а также 13 марта и 13 сентября 2023 года.

При этом суд не отменил первоначальное решение о санкциях, которые ввели 9 марта 2022 года и продлили 14 марта 2024 года. Именно на его основании ограничения в отношении супругов Пумпянских продолжают действовать.

Это уже вторая попытка миллиардера добиться отмены европейских ограничений в отношении его и его родных. 6 сентября 2023 года тот же Европейский суд общей юрисдикции отклонил его предыдущий иск. Также были отклонены иски его жены и сына Александра, но в результате поданной апелляции в конце ноября Пумпянский-младший добился в суде отмены санкций против него.

Дмитрий Пумпянский – основатель Трубной металлургической компании (ТМК), которая сотрудничается с российскими государственными корпорациями "Ростех", "Газпром" и РЖД. Издание Forbes оценивает капитал олигарха в $3,3 млрд, что делает его 42-м в списке богатейших россиян. После введения санкций ЕС он перестал быть бенефициаром ТМК и вместе с сыном вышел из совета директоров компании.

В 2022 году власти Гибралтара арестовали 72,5-метровую яхту Пумпянского и продали ее с аукциона за $37,5 млн. Деньги пошли на уплату долги олигарха перед американским инвестиционным банком JP Morgan.

Также OBOZ.UA сообщал, что суд ЕС постановил снять санкции с двух других российских олигархов – сооснователей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена. Это решение распространяется только на ограничения, введенные против них с февраля-2022 по март 2023 года.

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