Топ олигархи из России остались под санкциями, а миллиарды евро взаперти: суд в ЕС принял решение

Суд ЕС отказал российским олигархам Геннадию Тимченко, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций, подтвердив их финансовую поддержку российских властей. Также под санкциями остался Национальный расчетный депозитарий России (НРД), заблокировавший активы российских инвесторов на 70 миллиардов евро.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на решение суда ЕС, о котором сообщили 11 сентября. Как отмечено в решении, эти бизнесмены оказывают значительную материальную или финансовую поддержку правительству России, тем самым способствуя его возможности продолжать войну против Украины.

К примеру, Геннадий Тимченко, которого часто называют "главным казначеем Путина", утверждал в суде, что его близкие отношения с президентом России не свидетельствуют о поддержке войны. Однако юристы Совета ЕС указали на его связи с банком "Россия", играющим ключевую роль в финансировании правительственных проектов и поддержке российской экономики. Такие связи, как отмечал Совет ЕС, оказывают прямое влияние на возможности правительства продолжать агрессивные действия в Украине.

Помимо олигархов суд также отказал Национальному расчетному депозитарию России в попытке отменить европейские санкции. НРД является главным хранителем русских ценных бумаг и ключевым элементом в функционировании денежного рынка России. В решении суда отмечено, что деятельность НРД имеет значительную ценность для российского правительства и Центрального банка, предоставляя им финансовые ресурсы для поддержки операций, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

Санкции были наложены летом 2022 года и стали катастрофой для российских инвесторов, вложения которых в иностранные акции и облигации оказались замороженными. НРД пытался доказать, что санкции неправомерны и нарушают права собственников активов, но суд отклонил этот иск. Суд аргументировал это тем, что ограничительные меры не относятся непосредственно к клиентам НРД, и депозитарий не имеет права обжаловать решение о собственности инвесторов.

ЕС обосновывал санкции тем, что НРД является самым крупным депозитарием в России с доступом к международной финансовой системе. Санкции также затронули Московскую биржу и другие компании из ее группы.

Это решение имеет стратегическое значение, поскольку финансовые учреждения, такие как НРД обеспечивают не только функционирование рынка, но и стабильность российской экономики, что важно для правительства в условиях санкционного давления. Блокировка доступа к европейским рынкам и финансовым системам для НРД усложняет российской экономике возможность привлекать иностранные инвестиции и вести финансовые операции с европейскими партнерами.

Попытки оспорить санкции в суде оказались безуспешными для большинства влиятельных российских бизнесменов. Олигархи, в частности Фридман, Авен и Хан, не смогли убедить европейские власти, что они не имеют отношения к поддержке российской войны в Украине. Они пытались доказать, что их деятельность не имеет никакой связи с действиями российского правительства или войной. Однако Совет ЕС отметил, что финансовая поддержка со стороны этих олигархов, даже непрямая, делает их соучастниками агрессии.

В то же время, санкции предусматривают для этих олигархов обязанность декларировать свои активы и сотрудничать с компетентными органами ЕС, что еще больше ограничивает их возможности вести бизнес на территории Евросоюза. Несмотря на всеобщий успех санкционной политики ЕС, некоторым россиянам все же удается обжаловать ограничения через суды.

11 сентября Суд ЕС исключил из списков санкций двух россиян – Никиту Мазепина (сына миллиардера Дмитрия Мазепина) и Виолетту Пригожину, мать основателя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Мазепину удалось доказать в суде, что его экономические связи с отцом, на которых базировались санкции, были недостаточно обоснованы. Виолетта Пригожина также смогла доказать, что она не была совладелицей бизнеса своего сына с 2017 года, что позволило ей избежать санкций.

Подобные случаи уже имели место. Например, санкции были сняты в отношении основателя "Яндекса" Аркадия Воложа и бизнесмена Сергея Мндоянца. Однако такие исключения остаются редкими и преимущественно касаются тех случаев, когда срок действия санкций уже истек или суду не было предоставлено достаточных доказательств связей лиц с российским правительством.

Совет ЕС пересматривает и продлевает санкции каждые шесть месяцев, что позволяет поддерживать актуальность санкционных списков и адаптировать их к новым обстоятельствам. Санкции распространяются не только на политиков и военных, но и на компании и лиц, помогающих русскому государству функционировать во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило своего 76-летнего гражданина, политолога и телеведущего, а также его 55-летнюю жену в отмывании денег и нарушении санкционной политики против РФ. Речь идет о Дмитрии и Анастасии Саймсов.

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