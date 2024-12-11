Приближенная к Путину элита зарабатывает на вине из ЕС: СМИ раскрыли схему обхода санкций

Российские пропагандисты и бизнесмены продолжают изымать выгоду от своих европейских виноградников. Несмотря на действующие санкции, они и через почти 3 года полномасштабной войны продолжают завозить в РФ вино со своих угодий.

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Как сообщают росСМИ, им в этом помогают Балтийские страны. В совокупности c 24 февраля 2022 года из Евросоюза в Россию ввезли "подсанкционного" вина на 650 тысяч евро.

Больше остальных заработал экс-владелец Трубной металлургической компании и "номер 42" в списке самых богатых россиян Forbes Дмитрий Пумпянский. Ему принадлежат французские виноградник Prieure Saint Jean de Bebian и винодельческое поместье Ganevat, которые через группу компаний "Симпл" поставили в РФ около 21 тыс. литров вина на сумму свыше 300 тыс. евро. Основным покупателем стала группа компаний "Симпл" через посредников в Швейцарии и Литве. В июне 2024 года Пумпянский выиграл суд об отмене санкций ЕС.

Также отличился пропагандистский режиссер Никита Михалков, который с 2010 года является совладельцем винодельней Tenuta Dodici в Италии общей площадью около 13 гектаров. После начала войны с нее преимущественно через Латвию ввезли в РФ больше 60 тонн вина на сумму 200 тыс. евро. Основным покупателем выступила компания "Вино онлайн АГ".

В Италии расположено хозяйство Poggio del Moro экс-министра связи РФ Леонида Реймана. Площадь имения – около 15 га. За неполные три года при помощи компаний из Литвы с него поставили в РФ почти 50 тонн вина общей стоимостью более 115 тыс. евро.

Глава компании Millhouse Евгений Швидлер владеет виноградниками Chateau Thenac во Франции, с которого поставили около 6 тонн вина на общую сумму 34 тыс. евро. Вино приобрел магазин "Виником" при посредничестве литовской компании.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что РФ использует сложные схемы фальшивого транзита, чтобы получать западные товары, несмотря на санкции ЕС. Для борьбы с этой проблемой необходимы усиленные международные усилия и более жесткие меры по контролю за экспортом.

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