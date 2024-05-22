Рада запретила инспекторам эвакуировать авто украинцев: что надо знать водителям

Штрафы за неправильную парковку в Украине могут вырасти. Кроме того, согласно новому закону, инспекторам по парковке запретят до конца военного положения эвакуировать авто нарушителей на штрафплощадки.

Соответствующие изменения предлагается внести законопроектом 9092-3 об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 22 мая Верховная Рада приняла его в основу 234 голосами народных депутатов.

Среди прочего законопроект:

при действии правового режима военного положения запрещает временное задержание транспортного средства инспекторами по парковке;

инспекторами по парковке; расширяет перечень оснований для инспекторов по парковке по привлечению к административной ответственности по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью) и ч. 6 ст. 152-1 (Парковка транспортного средства на местах, предназначенных для безвозмездной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью);

для инспекторов по парковке по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью) и ч. 6 ст. 152-1 (Парковка транспортного средства на местах, предназначенных для безвозмездной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью); уточняет нормы санкций статей 122 "Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других ПДД" и 152-1 "Нарушение правил парковки транспортных средств и нарушение правил оборудования площадок для платной парковки транспортных средств".

Впрочем, стоит отметить, что эвакуация авто, препятствующих дорожному движению, остается возможной и в дальнейшем. Но теперь такие полномочия будут переданы сотрудникам полиции. В то же время, муниципальные инспекторы смогут и дальше выписывать штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцев могут ждать сразу несколько новых видов наказаний. Это штрафы за фальсификации пробега авто. Также предлагается наказывать за превышение транспортом допустимого уровня шума – чем особенно грешат мотоциклисты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!